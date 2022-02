Ucraina-Russia

Il 28 febbraio l’esercito ucraino ha annunciato che le forze russe hanno “rallentato il ritmo dell’offensiva” dopo che la presidenza di Kiev ha accettato di partecipare a dei colloqui con Mosca alla frontiera con la Bielorussia, vicino a Černobyl. Il 27 febbraio il presidente russo Vladimir Putin aveva messo in allerta il sistema difensivo nucleare in risposta alle sanzioni occidentali. Intanto, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che Bruxelles fornirà armi all’Ucraina, compresi aerei da caccia. Secondo le Nazioni Unite, circa 370mila ucraini hanno già lasciato il paese per sfuggire ai combattimenti.

Bielorussia

Secondo la commissione elettorale, il 65,16 per cento degli elettori ha approvato il referendum del 27 febbraio con alcuni emendamenti alla costituzione proposti dal presidente Aleksandr Lukašenko. Le novità principali sono l’immunità giudiziaria a vita per gli ex presidenti e l’introduzione di un limite di due mandati presidenziali a partire dal 2025. Questo permetterà a Lukašenko, al potere dal 1994, di restare in carica fino al 2035, quando avrà 81 anni.

Corea del Nord

Il 28 febbraio l’agenzia di stampa ufficiale Kcna ha affermato che il regime ha condotto un test di “grande importanza” per lo sviluppo di un nuovo satellite spia. Il giorno prima l’esercito sudcoreano aveva accusato il regime di aver lanciato un missile balistico, probabilmente a medio raggio.

Afghanistan

Il portavoce del governo dei taliban Zabihullah Mujahid ha confermato il 27 febbraio che i permessi d’espatrio per i cittadini afgani sono sospesi fino a nuovo ordine. Saranno ripristinati dopo il miglioramento delle condizioni di vita degli afgani che si sono trasferiti all’estero negli ultimi mesi. Mujahid ha spiegato che migliaia di afgani “vivono in condizioni precarie” in Qatar e in Turchia.

Nigeria

Il 27 febbraio fonti della sicurezza hanno affermato che ventiquattro persone sono morte la sera del 26 febbraio negli attacchi condotti dal gruppo Stato islamico in Africa occidentale (Iswap) nei villaggi di Sabongarin Kimba, Mandara-Girau e Ngama, nello stato nordorientale di Borno. Altre tre persone erano state uccise il giorno prima nella cittadina di Chibok.

Stati Uniti

Il presidente Joe Biden ha nominato il 25 febbraio la giudice afroamericana Ketanji Brown Jackson alla corte suprema. In caso di conferma del senato diventerà la prima donna afroamericana ad assumere l’incarico. Non si modificheranno però gli equilibri della corte, attualmente a maggioranza conservatrice, perché Brown Jackson prenderebbe il posto del giudice progressista Stephen Breyer, 83 anni, nominato da Bill Clinton nel 1994.

Ambiente

Il 27 febbraio i delegati di quasi duecento paesi hanno approvato, dopo due settimane di negoziati online, il nuovo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), che sarà presentato oggi a mezzogiorno. Il rapporto è stato elaborato da 270 scienziati di 67 paesi.