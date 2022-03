Ucraina-Russia

Il 28 febbraio almeno undici civili sono morti nei bombardamenti condotti dall’esercito russo sui quartieri residenziali di Kharkiv, la seconda città del paese, mentre un convoglio militare russo lungo decine di chilometri prosegue la sua avanzata verso la capitale Kiev. Le delegazioni russa e ucraina che hanno partecipato a dei colloqui al confine con la Bielorussia sono rientrate nelle rispettive capitali per consultazioni.

Ambiente

Un rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), presentato il 28 febbraio, afferma che la crisi climatica sta già causando effetti diffusi, estesi e in alcuni casi irreversibili su individui ed ecosistemi in tutto il mondo. Circa 3,6 miliardi di persone, quasi metà della popolazione mondiale, vivono in aree altamente vulnerabili al caldo estremo, alle alluvioni, alla siccità o agli incendi. Secondo gli autori del rapporto, “l’inazione criminale” dei governi rischia di compromettere le possibilità di un “futuro vivibile” sul pianeta.

Stati Uniti

Il 28 febbraio la corte suprema ha cominciato a esaminare un importante dossier ambientale che in caso di esito sfavorevole complicherebbe i piani del presidente Joe Biden per contrastare il riscaldamento globale. I giudici, che sono divisi sulla questione, devono stabilire se l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) possa imporre dei limiti alle emissioni di gas serra prodotte dalle centrali a carbone. La sentenza è prevista entro giugno.

Messico

La polizia dello stato del Michoacán ha aperto un’inchiesta il 28 febbraio in seguito alla diffusione di un video amatoriale che mostra l’esecuzione sommaria di diciassette persone durante una veglia funebre nella località di San José de Gracia. Un commando armato ha costretto le vittime a mettersi in fila davanti a un muro e poi ha aperto il fuoco. I corpi delle vittime non sono state ritrovati.

Repubblica Democratica del Congo

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio i ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) hanno condotto un attacco nel villaggio di Kikura, nella provincia orientale del Nord Kivu, uccidendo almeno venti civili. Negli ultimi mesi le Adf, legate al gruppo Stato islamico, hanno compiuto una serie di attacchi nelle province del Nord Kivu e dell’Ituri.

Zimbabwe

Il 28 febbraio la polizia ha annunciato l’arresto di sedici persone coinvolte il giorno prima in un attacco a Kwekwe contro i partecipanti a una manifestazione della Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc), il principale partito d’opposizione. Una persona è morta e ventidue sono rimaste ferite. Gli assalitori sarebbero attivisti del partito al potere Zanu-Pf.