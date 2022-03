Ucraina-Russia

Il 2 marzo l’esercito russo ha annunciato di aver assunto il controllo della città di Cherson, nel sud dell’Ucraina. Nella notte alcune truppe russe sono state paracadutate a Charkiv, la seconda città del paese. Il 1 marzo le forze armate russe avevano distrutto la torre della tv a Kiev. Intanto, l’Unione europea ha approvato della nuove sanzioni contro Mosca: il divieto di trasmissione per le emittenti statali Rt e Sputnik e l’esclusione di alcune banche dal sistema di transazioni finanziarie internazionali Swift.

Stati Uniti

Il 1 marzo, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente Joe Biden ha affermato che la priorità del governo è contenere l’inflazione, che a gennaio ha raggiunto il 6,1 per cento, e favorire la rinascita industriale del paese per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Biden ha anche annunciato finanziamenti alla polizia per combattere la criminalità e misure per mettere in sicurezza la frontiera meridionale del paese. Ha promesso di battersi per difendere il diritto all’aborto e per eliminare gli ostacoli all’accesso al voto degli afroamericani.

Israele-Palestina

La corte suprema israeliana ha sospeso il 1 marzo le espulsioni di quattro famiglie palestinesi dal quartiere Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, diventato il simbolo della lotta contro la colonizzazione israeliana. I giudici hanno stabilito che le quattro famiglie saranno considerate “inquilini protetti” ma dovranno pagare una cifra simbolica annua di 2.400 shekel (circa 660 euro) a un’organizzazione di coloni in attesa che la questione sia risolta definitivamente dalla giustizia israeliana.

Libia

Il 1 marzo il parlamento con sede a Tobruk, nell’est del paese, ha approvato la nomina di un nuovo governo guidato dall’ex ministro dell’interno Fathi Bashagha. Il paese si trova così con due esecutivi rivali, perché il primo ministro Abdul Hamid Dbaibah, alla guida di un governo di unità nazionale, ha fatto sapere che lascerà l’incarico solo dopo le elezioni, previste nel dicembre scorso e rinviate a data da destinarsi.

Sud Sudan

Secondo un rapporto della missione delle Nazioni Unite Unmiss, presentato il 1 marzo, almeno 440 civili sono morti tra giugno e settembre 2021 nei combattimenti nella regione di Tambura, nel sudovest del paese, tra le milizie legate al vicepresidente Riek Machar e l’esercito fedele al presidente Salva Kiir. Inoltre, 64 donne sono state vittime di violenze sessuali.

Grecia

Il 1 marzo i corpi di sei persone – tre uomini e tre donne – sono stati trovati su una spiaggia dell’isola di Lesbo, nel mar Egeo orientale, vicino alle coste della Turchia. Secondo le autorità si è trattato di un naufragio di migranti. Sono in corso le ricerche per verificare la presenza di altre vittime.