Ucraina-Russia

Il 3 marzo le delegazioni di Ucraina e Russia discuteranno della possibilità di un cessate il fuoco nei colloqui previsti in una località bielorussa, vicino al confine polacco. Intanto nella notte sono state segnalate varie esplosioni nella capitale ucraina Kiev. Il 2 marzo il procuratore generale della Corte penale internazionale Karim Khan ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sui crimini di guerra commessi in Ucraina e l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato – con 141 voti a favore, cinque contrari e 35 astenuti – una risoluzione che chiede alla Russia di mettere fine immediatamente all’uso della forza contro l’Ucraina.

Spagna-Marocco

Il 2 marzo 491 migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono riusciti a entrare nell’enclave spagnola di Melilla, sulla costa settentrionale del Marocco, usando dei ganci per scalare la barriera di separazione. Secondo l’Associazione marocchina dei diritti umani, circa trenta migranti sono rimasti feriti, almeno tre gravemente.

Camerun

Un commando armato ha lanciato un attacco il 2 marzo contro un convoglio di quattro veicoli a Bekora, nella regione del Sudovest, uccidendo sette persone, tra cui un sindaco e un sottoprefetto. L’attacco è stato attribuito ai separatisti anglofoni. Secondo l’ong International crisis group, più di seimila persone sono morte dall’inizio del conflitto nel 2017.

Giappone

Il 3 marzo lo statunitense Greg Kelly, stretto collaboratore dell’ex capo di Renault-Nissan Carlos Ghosn, è stato condannato a sei mesi di prigione con la condizionale. Era accusato di aver aiutato Ghosn a nascondere alle autorità finanziarie compensi per 9,1 miliardi di yen (circa settanta milioni di euro). Ghosn è fuggito in Libano nel 2019 nascosto in una cassa per strumenti musicali.

Costa Rica

L’assemblea legislativa ha approvato il 1 marzo, con 35 voti favorevoli su 57, la legalizzazione della marijuana per fini terapeutici. La coltivazione e la vendita della marijuana per uso ricreativo rimane invece vietata. Il presidente Carlos Alvarado dovrebbe ratificare la legge in settimana.

Ambiente

Il 2 marzo l’assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente ha approvato a Nairobi, in Kenya, l’apertura dei negoziati per un trattato internazionale vincolante contro l’inquinamento da plastica, che minaccia l’ambiente e contribuisce alla perdita di biodiversità. Il trattato riguarderà l’intero ciclo della plastica, dalla produzione allo smaltimento, come chiedevano i gruppi ambientalisti. I negoziati si apriranno nel secondo semestre del 2022 e si concluderanno nel 2024.