Ucraina-Russia

Nella notte tra il 3 e il 4 marzo le forze russe hanno colpito la centrale nucleare di Zaporižžja, nel sud dell’Ucraina, causando un incendio che è stato spento qualche ora dopo. Secondo le autorità ucraine, l’impianto è stato messo “in sicurezza” e non sono stati rilevati aumenti della radioattività. L’esercito russo ha poi occupato l’area della centrale. Intanto, i colloqui tra Kiev e Mosca che si sono tenuti il 3 marzo in una località bielorussa, vicino al confine polacco, non hanno prodotto risultati significativi, ma è stata raggiunta un’intesa di principio sulla necessità di creare dei corridoi umanitari per i civili.

Francia

Il 3 marzo il presidente Emmanuel Macron ha ufficializzato, con una lettera ai francesi pubblicata su vari mezzi d’informazione, la sua candidatura a un secondo mandato nelle elezioni presidenziali del 10 aprile. Macron ha citato tra le sue priorità la riduzione delle tasse per i lavoratori e le imprese, e una svolta ecologica che riduca la dipendenza da gas, petrolio e carbone.

Spagna-Marocco

Centinaia di migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono entrati il 3 marzo, per il secondo giorno consecutivo, nell’enclave spagnola di Melilla, in territorio marocchino, scavalcando la barriera di separazione. Sono arrivati 380 migranti, che si aggiungono ai 491 del giorno prima. In tutto il 2021 erano entrati nell’enclave 1.092 migranti.

Libia

Il 3 marzo al parlamento di Tobruk, nell’est del paese, si è insediato un nuovo governo guidato dall’ex ministro dell’interno Fathi Bashagha. Erano assenti tre ministri che secondo Bashagha sono stati fermati da un gruppo armato che sostiene il primo ministro rivale Abdul Hamid Dbaibah. Quest’ultimo ha fatto sapere che lascerà l’incarico solo dopo le elezioni, previste nel dicembre scorso e rinviate a data da destinarsi.

Stati Uniti

Il 3 marzo il laboratorio farmaceutico Purdue, produttore dell’OxyContin, uno dei farmaci al centro della crisi degli oppioidi nel paese, ha accettato di versare fino a sei miliardi di dollari alle vittime e alle istituzioni in cambio dell’immunità da future azioni legali per i proprietari, la famiglia Sackler. L’accordo dovrà essere approvato da un giudice fallimentare. Un precedente accordo da 4,5 miliardi di dollari era stato respinto da nove stati. Gli oppioidi hanno causato la morte di più di 500mila persone negli Stati Uniti in circa vent’anni.

Argentina

Il governo ha raggiunto il 3 marzo un accordo con il Fondo monetario internazionale per ristrutturare circa 45 miliardi di dollari di debito. L’intesa congela i pagamenti per quattro anni e prevede varie rate tra il 2026 e il 2034. In cambio Buenos Aires dovrà ridurre gradualmente il rapporto tra deficit e pil dall’attuale 3 per cento allo 0,9 per cento entro il 2024.