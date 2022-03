Ucraina-Russia

Il 9 marzo la presidenza ucraina ha annunciato che è stato completato con successo il trasferimento di più di cinquemila civili dalla città di Sumy, nel nordest del paese. L’8 marzo almeno dieci civili sono morti in un bombardamento russo a Sjevjerodonetsk, nell’est dell’Ucraina. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), più di due milioni di ucraini hanno già lasciato il paese. Intanto, il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato un embargo sulle importazioni di petrolio e gas dalla Russia.

Corea del Sud

Il 9 marzo gli elettori sono chiamati alle urne per le elezioni presidenziali. I favoriti sono il progressista Lee Jae-myung, del Partito democratico di Corea (al potere), e il conservatore Yoon Suk-yeol, del Partito del potere al popolo (Ppp). Il vincitore prenderà il posto dell’attuale presidente Moon Jae-in.

Cina

L’alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, l’ex presidente cilena Michelle Bachelet, ha annunciato l’8 marzo che a maggio effettuerà una visita ufficiale in Cina. Pechino è sotto accusa per il trattamento della minoranza uigura nello Xinjiang e per la svolta autoritaria a Hong Kong.

Stati Uniti

L’8 marzo Guy Reffitt, 49 anni, è stato riconosciuto colpevole di tutti e cinque i capi d’imputazione nel primo processo sull’assalto al congresso del 6 gennaio 2021. Reffitt, membro della milizia di estrema destra Three percenters, rischia fino a sessant’anni di prigione, ma probabilmente la pena, che sarà annunciata l’8 giugno, sarà nettamente inferiore.

Stati Uniti

L’8 marzo il senato della Florida ha approvato una legge che vieta le discussioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nella scuola primaria. La legge, che nei prossimi giorni sarà ratificata dal governatore repubblicano Ron DeSantis, prevede che gli insegnanti non possano tenere corsi su questi temi ad alunni di età inferiore a dieci anni.

Ambiente

Un comunicato dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), pubblicato l’8 marzo, afferma che nel 2021 le emissioni di anidride carbonica del settore dell’energia hanno raggiunto un picco storico di 36,3 gigatonnellate a causa della ripresa dell’economia mondiale e del maggior ricorso al carbone. L’aumento è stato del 6 per cento rispetto al 2020.

Salute

Il 9 marzo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha invitato i governi di tutto il mondo a facilitare l’accesso delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza. Craig Lissner, funzionario dell’organizzazione, ha affermato che i divieti non riducono gli aborti e mettono a rischio la vita della gestante.