Ucraina-Russia

Il 10 marzo il vertice in Turchia tra i ministri degli esteri dei due paesi, l’ucraino Dmytro Kuleba e il russo Sergej Lavrov, si è concluso con un nulla di fatto. Secondo Kuleba, Lavrov ha ribadito che la Russia porterà avanti la sua offensiva fino alla capitolazione dell’Ucraina. Intanto, il congresso statunitense ha stanziato quattordici miliardi di dollari per la crisi ucraina.

Spagna

La formazione di estrema destra Vox è entrata per la prima volta in un governo regionale. Il 10 marzo è stato annunciato un accordo di coalizione con il Partito popolare (Pp, destra) nella comunità autonoma della Castilla e León, nel centronord del paese. Nelle recenti elezioni nella regione Vox ha ottenuto il 17,6 per cento dei voti.

Corea del Nord-Stati Uniti

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha accusato il 10 marzo la Corea del Nord di aver testato un nuovo sistema di missili balistici intercontinentali, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ha annunciato nuove sanzioni contro il regime. Pyongyang aveva affermato che i test condotti il 26 febbraio e il 4 marzo riguardavano lo sviluppo di un satellite spia.

India

Il 10 marzo la commissione elettorale ha annunciato che il Bharatiya janata party (Bjp), la formazione di destra guidata dal primo ministro Narendra Modi, ha vinto le elezioni regionali nell’Uttar Pradesh, lo stato più popoloso del paese. Il premier regionale Yogi Adityanath, un nazionalista indù, è stato confermato per un secondo mandato.

Siria-Iraq

Il 10 marzo il gruppo Stato islamico ha confermato la morte del suo leader, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, e ha annunciato la nomina di un successore. Si tratta di Abu Hassan al Hashimi al Qurashi, la cui vera identità non è stata però rivelata. Il suo predecessore si era fatto esplodere il 3 febbraio nel corso di un raid delle forze speciali statunitensi nel nordovest della Siria.

Cile

Il nuovo presidente di sinistra Gabriel Boric, 36 anni, s’insedia l’11 marzo nel corso di una cerimonia nella capitale Santiago. Il governo comprende quattordici ministre donne su ventiquattro e l’età media dei ministri è di 42 anni. La priorità di Boric è ridurre le disuguaglianze (l’1 per cento della popolazione possiede il 26 per cento della ricchezza).

Ecuador

Il 10 marzo il parlamento, controllato dall’opposizione di centrosinistra, ha accordato un’amnistia a 268 sostenitori dell’ex presidente Rafael Correa e leader indigeni accusati di aver partecipato a delle violente manifestazioni antigovernative nell’ottobre 2019. Il presidente conservatore Guillermo Lasso ha accusato il parlamento di aver commesso “un’ingiustizia”.