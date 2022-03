Ucraina-Russia

Il 16 marzo le autorità ucraine hanno accusato l’esercito russo di aver distrutto un teatro in cui si erano rifugiate più di mille persone a Mariupol, nel sudest del paese. Non si conosce il bilancio delle vittime. Lo stesso giorno il presidente statunitense Joe Biden ha definito il suo collega russo Vladimir Putin un “criminale di guerra” e ha annunciato nuovi aiuti militari all’Ucraina, tra cui sistemi di difesa antiaerea. Intanto, la Corte internazionale di giustizia ha ordinato alla Russia di sospendere immediatamente la sua offensiva in Ucraina.

Iran-Regno Unito

Il 16 marzo due persone di nazionalità britannica e iraniana – Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 43 anni, e Anoosheh Ashoori, 67 anni – sono state scarcerate e hanno fatto ritorno nel Regno Unito. Erano state condannate rispettivamente per “complotto contro la repubblica islamica” e “spionaggio a favore d’Israele”, accuse che i due avevano sempre negato. Lo stesso giorno Londra ha annunciato di aver saldato un vecchio debito con Teheran da 394 milioni di sterline (470 milioni di euro).

Cuba

La corte suprema ha annunciato il 16 marzo che 128 persone accusate di aver commesso violenze durante le manifestazioni antigovernative all’Avana dell’11 e del 12 luglio 2021 sono state condannate a pene dai sei ai trent’anni di prigione. Altri 172 manifestanti erano stati condannati nei mesi scorsi.

Honduras-Stati Uniti

Il 16 marzo la corte suprema di giustizia dell’Honduras ha dato il via libera all’estradizione negli Stati Uniti dell’ex presidente Juan Orlando Hernández, accusato di complicità nel traffico internazionale di droga. Hernández, il cui secondo mandato alla guida del paese si è concluso il mese scorso, ha tre giorni di tempo per fare appello contro la decisione.

Guatemala

Il 15 marzo il parlamento ha rinunciato a una legge, approvata la settimana scorsa, che inaspriva le pene per le donne che ricorrono all’aborto, da tre a dieci anni di prigione, e vietava i matrimoni omosessuali e l’insegnamento della diversità sessuale nelle scuole. Il presidente conservatore Alejandro Giammattei aveva minacciato di mettere il veto, sostenendo che la legge violasse la costituzione e gli accordi internazionali del paese.

Niger

Almeno ventuno persone, tra cui due poliziotti, sono morte il 16 marzo in un attacco jihadista contro un autobus e un camion nella regione di Tillabéri, nel sudovest del paese, vicino al confine con il Burkina Faso.

Giappone

Il 16 marzo un terremoto di magnitudo 7,4 sulla scala Richter ha colpito la costa est del Giappone, causando quattro morti e 107 feriti. Più di due milioni di case sono rimaste senza elettricità. Le autorità hanno emesso un’allerta tsunami, poi revocata poche ore dopo. L’epicentro è stato registrato al largo della prefettura di Fukushima, a 60 chilometri di profondità.