Ucraina-Russia

Il 18 marzo l’esercito russo ha distrutto una fabbrica vicino all’aeroporto di Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, non lontano dalla frontiera polacca. Il ministero della difesa russo ha annunciato che le forze di Mosca e i loro alleati separatisti hanno ormai raggiunto il centro della città assediata di Mariupol, nel sudest del paese. Non è ancora chiaro se il bombardamento russo di un teatro a Mariupol, avvenuto il 16 marzo, abbia causato delle vittime. Secondo le autorità, più di mille persone si erano messe al riparo in un rifugio antiaereo sotto il teatro.

Russia

Il 17 marzo un tribunale di Mosca ha esteso fino al 19 maggio la detenzione della campionessa di basket statunitense Brittney Griner, 31 anni, arrestata il 17 febbraio all’aeroporto Sheremetyevo dopo essere stata trovata in possesso di olio di hashish. Rischia fino a dieci anni di prigione.

Francia

Il ministro dell’interno Gérald Darmanin ha affermato il 17 marzo, nel corso di una visita in Corsica, che il governo è pronto ad aprire delle discussioni su una possibile autonomia dell’isola. La visita di Darmanin segue un’ondata di proteste a sostegno del militante indipendentista Yvan Colonna, che è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da un detenuto nella prigione di Arles, nel sud del paese.

Mali-Francia

Il 17 marzo la giunta militare maliana ha sospeso le trasmissioni delle emittenti pubbliche francesi Rfi e France 24 dopo che alcuni mezzi d’informazione hanno accusato l’esercito del paese africano di aver commesso una serie di violenze contro i civili. Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “grave” la decisione e ha chiesto l’intervento della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale e dell’Unione africana.

Afghanistan

Il 17 marzo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato di un anno il mandato della missione politica nel paese. L’obiettivo della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) è affrontare la crisi umanitaria seguita all’arrivo al potere dei taliban, ma anche garantire la pace e la stabilità nel paese.

Argentina

Il senato ha approvato in via definitiva il 17 marzo un accordo raggiunto dal governo con il Fondo monetario internazionale per ristrutturare circa 45 miliardi di dollari di debito. L’intesa, che aveva già ricevuto il via libera della camera dei deputati, congela i pagamenti per quattro anni e prevede varie rate tra il 2026 e il 2034. In cambio Buenos Aires dovrà ridurre gradualmente, entro il 2024, il rapporto tra deficit e pil dall’attuale 3 per cento allo 0,9 per cento.