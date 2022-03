Ucraina-Russia

Il 21 marzo il governo ucraino ha respinto un ultimatum del Cremlino che chiedeva la capitolazione della città assediata di Mariupol, nel sudest del paese, in cambio di corridoi umanitari per i civii. Almeno otto persone sono morte nella notte tra il 20 e il 21 marzo nel bombardamento di un centro commerciale a Kiev. Il 20 marzo l’esercito russo ha confermato di aver usato, per il secondo giorno consecutivo, dei missili ipersonici nel corso della sua offensiva. Intanto, il 25 marzo il presidente statunitense Joe Biden raggiungerà Varsavia per discutere del conflitto in Ucraina con il presidente polacco Andrzej Duda.

Belgio

Il 20 marzo un’automobile lanciata a tutta velocità ha travolto la folla che partecipava a un evento legato al carnevale nella cittadina di Strépy-Bracquegnies, nel sudovest del paese, causando la morte di sei persone. Altre ventisei sono rimaste ferite, dieci delle quali gravemente. È in corso un’indagine, ma secondo la polizia non si è trattato di un attentato terroristico.

Repubblica Centrafricana

La quasi totalità dell’opposizione ha annunciato il 20 marzo che non parteciperà a un dialogo di riconciliazione che il presidente Faustin Archange Touadéra aveva fissato per il 21 marzo, e che sarebbe dovuto durare una settimana. Le formazioni d’opposizione contestano la mancata inclusione dei gruppi armati attivi nel paese dal 2013.

Burkina Faso

Il 20 marzo almeno dodici soldati sono morti in un attacco jihadista vicino a Natiaboani, nell’est del paese. Si è trattato del sesto attacco negli ultimi dieci giorni. Dal 2015 più di duemila persone sono morte nelle violenze jihadiste nel nord e nell’est del paese.

Nigeria

Il 20 marzo un commando armato ha attaccato una postazione della polizia a Oru, nello stato di Imo, nel sud del paese. L’attacco è stato respinto e quattro assalitori sono stati “neutralizzati”. Il giorno prima due poliziotti erano rimasti uccisi in un attacco simile vicino a Owerri, il capoluogo dello stato. Le violenze sono state attribuite ai separatisti del Biafra, che però hanno smentito il loro coinvolgimento.

Bangladesh

Almeno sei persone sono morte il 20 marzo nella collisione tra un traghetto e un cargo portarinfuse nel fiume Shitalakshya, vicino alla capitale Dhaka. Ventidue persone sono sopravvissute, ma molte altre risultano disperse.

Cina

Il 21 marzo un Boeing 737 della compagnia aerea China Eastern Airlines, con 133 persone a bordo, è precipitato vicino a Wuzhou, nella regione meridionale del Guangxi. Non è ancora disponibile un bilancio dell’incidente, che avrebbe causato un incendio in un’area montuosa.