Birmania-Stati Uniti

Il 21 marzo gli Stati Uniti hanno proclamato ufficialmente che l’esercito birmano si è reso colpevole di genocidio contro i rohingya tra il 2016 e il 2017. Il segretario di stato Antony Blinken ha affermato di avere le prove “della volontà di distruggere la minoranza musulmana”. È in corso un procedimento alla Corte internazionale di giustizia per stabilire se la Birmania ha commesso un genocidio.

Timor Leste

La commissione elettorale ha annunciato il 22 marzo che José Ramos-Horta, premio Nobel per la pace, è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali del 19 marzo. Ramos-Horta, che ha già guidato il paese tra il 2007 e il 2012, ha ottenuto il 46,58 per cento dei voti, contro il 22,16 per cento dell’attuale presidente Francisco Guterres. Il secondo turno è previsto il 19 aprile.

Francia

Il 21 marzo il militante indipendentista corso Yvan Colonna, 61 anni, è morto all’ospedale di Marsiglia, dov’era ricoverato da quasi tre settimane. Il 2 marzo Colonna, condannato all’ergastolo per l’omicidio del prefetto Claude Érignac nel 1998, era stato aggredito nella prigione di Arles da un jihadista camerunese, Franck Elong Abé. L’aggressione aveva causato un’ondata di proteste in Corsica che aveva spinto il governo francese a promettere delle discussioni su una possibile autonomia dell’isola.

Svezia

Uno studente di 18 anni armato di ascia e coltello ha ucciso il 21 marzo due donne in un liceo di Malmö, nel sud del paese. Le vittime erano dipendenti della scuola. Dopo il duplice omicidio l’assalitore ha chiamato la polizia e si è fatto arrestare.

Turchia

Il 21 marzo un tribunale di Istanbul ha stabilito, ignorando la minaccia di sanzioni del Consiglio d’Europa, che l’attivista per i diritti civili e filantropo Osman Kavala, detenuto da più di quattro anni senza processo, dovrà restare in prigione. Kavala, 64 anni, è accusato di “tentativo di rovesciare il governo” e rischia l’ergastolo.

Nicaragua

Il 21 marzo Cristiana Chamorro, principale leader dell’opposizione, è stata condannata a otto anni di prigione per “riciclaggio e falso ideologico”. Figlia dell’ex presidente Violeta Chamorro, era stata arrestata sei mesi prima delle elezioni presidenziali del novembre 2021 in cui avrebbe sfidato l’attuale capo dello stato Daniel Ortega.

Brasile

I pompieri dello stato di Rio de Janeiro hanno annunciato il 21 marzo che almeno cinque persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno nuovamente colpito la città di Petrópolis. Altre quattro persone risultano disperse. Il mese scorso 233 persone erano morte nelle frane e nelle alluvioni che avevano colpito la città.

Ambiente

Il 21 marzo il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha affermato che il mondo sta procedendo “a occhi chiusi verso la catastrofe climatica”. Nonostante la situazione sia sempre più grave, “le emissioni di gas serra continuano ad aumentare”. Guterres ha definito “folle” la decisione di molti governi di ricorrere al carbone per sopperire alle carenze di petrolio e gas causate dalla guerra in Ucraina.