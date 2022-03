Russia-Ucraina

Le autorità di Mariupol, nel sudest dell’Ucraina, hanno affermato che due “bombe superpotenti” sono esplose il 22 marzo in città. Non è però disponibile un bilancio delle vittime. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, centomila civili sono ancora bloccati nella città portuale. Intanto, il 22 marzo la Russia ha annunciato l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti del giornalista Aleksandr Nevzorov, accusato di aver diffuso “false informazioni” sul conflitto in Ucraina. Nevzorov rischia fino a quindici anni di prigione.

Russia

Il 22 marzo l’oppositore Aleksej Navalnyj è stato condannato ad altri nove anni di prigione per “frode e insulti a un giudice”. Navalnyj, sopravvissuto a un tentativo d’avvelenamento nell’agosto 2020 e arrestato al suo rientro nel paese nel gennaio 2021, sarà sottoposto a un regime di massima sicurezza.

Israele

Quattro persone sono morte nel corso di un attacco condotto il 22 marzo a Beer Sheva, la più grande città del deserto del Negev, nel sud d’Israele. L’assalitore, Mohammed Abu al Kiyan, cittadino israeliano e sostenitore del gruppo Stato islamico, ha accoltellato una donna a un distributore di benzina, poi ha investito un ciclista con la sua automobile e infine ha accoltellato altre due persone, un uomo e una donna, davanti a un centro commerciale. L’uomo è stato poi ucciso dall’autista di un autobus.

Nigeria

Il 22 marzo le autorità dello stato di Kaduna, nel centronord del paese, hanno affermato che almeno 34 persone, tra cui due soldati, sono morte negli attacchi condotti in quattro villaggi della zona di Kaura. Gli assalitori hanno incendiato più di duecento case e circa trenta negozi. Gli attacchi sono stati attribuiti ai “banditi”.

Canada

Il 22 marzo il primo ministro liberale Justin Trudeau, alla guida di un governo di minoranza, ha raggiunto un accordo con il Nuovo partito democratico (Ndp, socialdemocratico) che gli permetterà di restare in carica fino al 2025. L’Ndp non entrerà formalmente nell’esecutivo, ma voterà insieme al Partito liberale una serie di misure, in particolare in tema di fisco, ambiente, sanità e politiche abitative.

Australia

Il governo ha annunciato il 22 marzo la creazione di un comando militare dello spazio, sul modello della Space force statunitense. Il ministro della difesa Peter Dutton ha spiegato che l’obiettivo è contrastare le ambizioni militari della Cina, della Russia e di “tutti quei paesi che considerano lo spazio come un territorio da conquistare, anziché da condividere”.