Russia-Ucraina

Il 23 marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto ai cittadini di tutto il mondo di scendere in piazza per protestare contro l’invasione russa. Lo stesso giorno il presidente statunitense Joe Biden è arrivato a Bruxelles, dove oggi parteciperà a tre vertici sull’Ucraina (Nato, G7 e Unione europea). La giornalista russa Oksana Baulina è rimasta uccisa in un bombardamento alla periferia nordovest di Kiev.

Corea del Nord-Giappone

Il 24 marzo il ministero della difesa giapponese ha affermato che il regime nordcoreano ha effettuato un nuovo test missilistico. Il missile è caduto nel mar del Giappone, circa 150 chilometri a ovest della penisola di Oshima, nella zona economica esclusiva giapponese. Tokyo e Seoul sospettano che sia stato lanciato, per la prima volta dal 2017, un missile balistico intercontinentale Hwasong-17.

Afghanistan

Il ministero dell’istruzione ha ordinato il 23 marzo la chiusura delle scuole secondarie femminili, contraddicendo una decisione presa in precedenza. Le ragazze sono state rimandate a casa poche ore dopo la riapertura. La retromarcia sarebbe stata decisa la sera prima nel corso di una riunione di alti funzionari.

Somalia

Il 23 marzo almeno tre persone sono morte in un attacco condotto dal gruppo jihadista Al Shabaab all’aeroporto di Mogadiscio, che si trova all’interno di un complesso in cui ci sono anche uffici delle Nazioni Unite, ambasciate e una base della missione Amisom dell’Unione africana. Le vittime sarebbero un soldato ugandese, un poliziotto somalo e un civile.

Mali

L’esercito ha annunciato nella notte tra il 22 e il 23 marzo che sedici soldati sono morti il 21 marzo in due attacchi jihadisti nel centro e nell’est del paese. Uno dei due attacchi, avvenuto a Tessit, nell’est, è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico. L’altro è avvenuto a Boni.

Stati Uniti

L’ex segretaria di stato Madeleine Albright è morta il 23 marzo dopo una lunga malattia. Aveva 84 anni. È stata la prima donna a guidare la diplomazia statunitense, tra il 1997 e il 2001, all’epoca della presidenza di Bill Clinton.

Ambiente

Il 23 marzo il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha incaricato l’Organizzazione meteorologica mondiale di mettere a punto entro cinque anni un sistema d’allerta globale per le catastrofi naturali. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti a causa della crisi climatica.