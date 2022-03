Russia-Ucraina

Il 27 marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che sta esaminando a fondo la questione della neutralità dell’Ucraina, uno dei punti chiave dei negoziati in corso con la Russia per mettere fine al conflitto. Intanto Leonid Pasečnik, leader separatista della regione di Luhansk, nell’est del paese, ha annunciato che presto sarà organizzato un referendum per l’annessione del territorio alla Russia.

Germania

Il Partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere Olaf Scholz ha vinto le elezioni regionali del 27 marzo nel Saarland, nel sudovest del paese. L’Spd ha ottenuto il 43,5 per cento dei voti, contro il 28,5 per cento dell’Unione cristianodemocratica (Cdu), che governava la regione da più di vent’anni.

Malta

Secondo i risultati preliminari delle elezioni legislative del 26 marzo, il Partito laburista del primo ministro Robert Abela ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. Il leader del Partito nazionalista Bernard Grech ha riconosciuto la sconfitta. Abela ha assunto l’incarico di premier all’inizio del 2020 dopo le dimissioni di Joseph Muscat, travolto dalla crisi provocata dall’inchiesta sull’omicidio della giornalista anticorruzione Daphne Caruana Galizia.

Israele

Il 27 marzo due poliziotti sono morti in un attacco rivendicato dal gruppo Stato islamico nella città di Hadera, nel nord del paese. Le forze speciali hanno poi ucciso gli assalitori, due arabi israeliani identificati dai servizi segreti come “agenti locali” dello Stato islamico. L’attacco è avvenuto mentre in una località del deserto del Negev era in corso un vertice di due giorni tra i ministri degli esteri di Israele, Stati Uniti, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco.

Marocco

L’agenzia di stampa Map ha annunciato il 27 marzo che due migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste del paese. Intanto, tra il 25 e il 26 marzo la polizia ha arrestato 236 migranti nel corso di una serie di operazioni nelle province di Tarfaya e Laâyoune, nel sud del paese. Di recente Rabat ha rafforzato il suo impegno nel respingere i migranti senza documenti dopo che il governo spagnolo ha rinunciato alla sua posizione di neutralità sulla questione del Sahara Occidentale.

El Salvador

Il 27 marzo l’assemblea legislativa, su richiesta del presidente Nayib Bukele, ha proclamato lo stato d’emergenza per un mese per contrastare le violenze delle bande criminali, accusate di aver compiuto settantasei omicidi in quarantott’ore. Contemporaneamente la polizia e l’esercito hanno lanciato un’operazione contro la Mara salvatrucha, una delle bande criminali più pericolose del paese.