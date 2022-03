Russia

Il 28 marzo il giornale indipendente Novaja Gazeta ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni “fino al termine dell’operazione militare russa in Ucraina”. Il caporedattore Dmitrij Muratov, premio Nobel per la pace nel 2021, ha spiegato che la decisione è stata presa a causa delle pressioni subite dalle autorità. Il giornale è noto per le sue inchieste sulla corruzione e sulle violazioni dei diritti umani nel paese. Tra le firme c’era Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006.

Perù

Il presidente di sinistra Pedro Castillo è scampato il 28 marzo a una procedura di destituzione al congresso, controllato dall’opposizione di destra. Cinquantacinque deputati hanno votato a favore della destituzione, 54 hanno votato contro e 19 si sono astenuti. Per la destituzione erano però necessari almeno 87 voti a favore. L’opposizione accusa Castillo di “incapacità morale” per il coinvolgimento in un caso di corruzione e per non aver escluso la possibilità di un referendum per concedere alla Bolivia uno sbocco al mare.

Messico

Il 28 marzo la procura dello stato del Michoacán, nel centro del paese, ha annunciato che venti persone sono morte nell’attacco compiuto il 27 marzo da un commando armato a Las Tinajas. Il massacro, avvenuto in una sala in cui si raccoglievano scommesse sui combattimenti tra galli, sarebbe legato a un conflitto tra gruppi rivali di narcotrafficanti.

Brasile

Il presidente Jair Bolsonaro ha licenziato il 28 marzo Joaquim Silva e Luna, presidente dell’azienda petrolifera statale Petrobras, accusato di aver aumentato il prezzo dei carburanti ad appena sette mesi dalle elezioni presidenziali. All’inizio di marzo l’azienda aveva annunciato un aumento del 18,6 del prezzo della benzina e del 24,9 per cento di quello del diesel a causa delle tensioni sui mercati mondiali del petrolio legate alla guerra in Ucraina.

Honduras-Stati Uniti

Il 28 marzo la corte suprema di giustizia dell’Honduras ha respinto l’ultimo ricorso presentato dall’ex presidente Juan Orlando Hernández e ordinato di procedere alla sua estradizione negli Stati Uniti. Hernández, il cui secondo mandato alla guida del paese si è concluso il mese scorso, è accusato di complicità nel traffico internazionale di droga.

Zimbabwe

Il leader dell’opposizione Nelson Chamisa ha affermato il 28 marzo di avere buone speranze sull’esito delle elezioni presidenziali del 2023 dopo che il suo partito, la Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc), ha ottenuto diciannove seggi su ventotto nelle legislative parziali del 26 marzo. L’attuale presidente Emmerson Mnangagwa guida invece lo Zanu-Pf, il partito al potere dall’indipendenza del paese nel 1980.

Singapore

Il 29 marzo la corte suprema ha respinto un ricorso contro la condanna a morte di Nagaenthran Dharmalingam, 34 anni, ignorando una serie di appelli alla clemenza motivati dalla disabilità intellettiva dell’uomo. Dharmalingam era stato arrestato nel 2009 dopo essere entrato nel paese con 43 grammi di eroina.