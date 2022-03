Russia-Ucraina

Il 29 marzo, al termine di un nuovo round di negoziati tra le delegazioni di Kiev e Mosca a Istanbul, il viceministro della difesa russo Aleksandr Fomin ha annunciato che la Russia ridurrà drasticamente l’attività militare nell’area di Kiev e in quella di Černihiv. Poche ore prima almeno dodici persone sono morte e 33 sono rimaste ferite in un bombardamento russo contro la sede dell’amministrazione regionale a Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina.

Israele

Cinque persone sono state uccise il 29 marzo a Bnei Brak, una cittadina ultraortodossa alla periferia di Tel Aviv, nel nord del paese. L’attacco è stato compiuto da Diaa Hamarsheh, un palestinese di 26 anni che aveva trascorso quattro anni nelle prigioni israeliane. L’uomo è stato poi ucciso dalla polizia. Si è trattato del terzo attacco in Israele in una settimana, con undici vittime.

Yemen-Arabia Saudita

Il 29 marzo la coalizione guidata dall’Arabia Saudita che sostiene le forze governative nello Yemen ha annunciato una tregua di un mese in occasione del ramadan. Il 30 marzo si aprono nella capitale saudita Riyadh dei colloqui organizzati dal Consiglio di cooperazione del Golfo, a cui non parteciperanno però i ribelli huthi yemeniti.

Repubblica Democratica del Congo

Il 29 marzo l’esercito congolese ha accusato i ribelli dell’M23 di aver abbattuto un elicottero della missione Monusco delle Nazioni Unite nel territorio di Rutshuru, nella provincia orientale del Nord Kivu. Sono morti otto caschi blu: sei pachistani, un russo e un serbo.

Afghanistan

La Banca mondiale ha sospeso il 29 marzo quattro progetti nel paese da seicento milioni di dollari in risposta alla decisione del ministero dell’istruzione di chiudere le scuole secondarie femminili. I fondi erano destinati ai settori dell’istruzione, della sanità e dell’agricoltura.

Haiti

Il 29 marzo migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione nella capitale Port-au-Prince per protestare contro l’incapacità del governo di garantire la sicurezza della popolazione contenendo le violenze delle bande criminali. I dimostranti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Ariel Henry.

Stati Uniti

Il presidente Joe Biden ha firmato il 29 marzo una legge che rende il linciaggio un reato federale, con pene fino a trent’anni di prigione. La legge prende il nome da Emmett Till, un adolescente nero torturato e ucciso nel Mississippi nel 1955. Le esecuzioni sommarie sono il simbolo del passato razzista degli Stati Uniti.

Regno Unito

Il 29 marzo la polizia di Londra ha emesso le prime venti multe per le feste organizzate nella sede del governo a Downing street mentre il paese era in lockdown per la pandemia di covid-19. Scotland Yard non ha svelato i nomi delle persone multate, ma tra loro non c’è il primo ministro Boris Johnson.