Tunisia

Il 30 marzo il presidente Kais Saied ha sciolto definitivamente il parlamento, che era sospeso da otto mesi, “per proteggere lo stato e il popolo tunisino”. Poche ore prima i deputati avevano aggirato la sospensione organizzando una seduta virtuale in cui hanno approvato la revoca delle misure eccezionali introdotte da Saied, che il 25 luglio 2021 ha assunto i pieni poteri.

Russia-Ucraina

Il 30 marzo il ministero della difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco nella città sotto assedio di Mariupol, nel sudest dell’Ucraina, a partire dalla mattinata del 31 marzo, per permettere il trasferimento di migliaia di civili. Sarà aperto un corridoio umanitario verso la città ucraina di Zaporižžja, passando per Berdjansk, controllata dall’esercito russo.

Repubblica Democratica del Congo

Il 30 marzo le Nazioni Unite hanno annunciato l’apertura di un inchiesta sull’abbattimento di un elicottero della missione Monusco, avvenuto il 29 marzo nel territorio di Rutshuru, nella provincia orientale del Nord Kivu, che ha causato la morte di otto caschi blu (sei pachistani, un russo e un serbo). Nella zona erano in corso dei combattimenti tra l’esercito congolese e i ribelli dell’M23.

Iraq

L’elezione in parlamento del nuovo presidente della repubblica è stata annullata il 30 marzo, per la terza volta, a causa del mancato raggiungimento del quorum. Erano presenti solo 178 deputati su 329, insufficienti per raggiungere la maggioranza richiesta dei due terzi. Anche le precedenti votazioni del 7 febbraio e del 26 marzo erano fallite a causa del boicottaggio di una coalizione sciita filoiraniana.

Pakistan

Il 30 marzo il partito Muttahida qaumi movement (Mqm) ha ritirato il suo sostegno al primo ministro Imran Khan, che nei prossimi giorni dovrà affrontare una mozione di sfiducia all’assemblea nazionale. Khan, che avrebbe perso la maggioranza di cui disponeva, è accusato di aver commesso errori in tema di economia e di politica estera.

Cina-Regno Unito

Il governo britannico ha ritirato il 30 marzo i suoi due giudici dalla corte d’appello di ultima istanza di Hong Kong, definendo la loro posizione “insostenibile” a causa della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. I giudici britannici facevano parte della corte dal 1997, quando la colonia britannica fu restituita alla Cina mantenendo una speciale autonomia.

Stati Uniti

Il 30 marzo è cominciato ad Alexandria, in Virginia, il processo al jihadista Shafee el Sheikh, accusato di aver fatto parte di una cellula del gruppo Stato islamico (i cosiddetti Beatles) specializzata nella cattura e nell’esecuzione di ostaggi occidentali in Siria. El Sheikh, 33 anni, è stato privato della nazionalità britannica nel 2018.