Ucraina-Russia

Il 5 aprile il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto alle Nazioni Unite di processare la Russia per i crimini di guerra commessi in Ucraina, oltre all’esclusione di Mosca dal Consiglio di sicurezza. Lo stesso giorno l’Italia, la Spagna e la Slovenia hanno espulso decine di diplomatici russi, come avevano già fatto la Germania e la Francia, in risposta al massacro di centinaia di civili a Buča e in altre località della regione di Kiev.

Unione europea-Ungheria

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il 5 aprile il lancio di una procedura d’infrazione per corruzione che potrebbe privare l’Ungheria dei fondi europei. Il governo ungherese ha contestato la decisione, accusando Bruxelles di “voler punire gli elettori” per aver confermato il primo ministro Viktor Orbán nelle elezioni legislative del 3 aprile.

Sri Lanka

Il 5 aprile il presidente Gotabaya Rajapaksa ha perso la sua maggioranza parlamentare dopo la defezione di più di quaranta deputati dell’alleanza Sri Lanka podujana peramuna (Slpp). Si è anche dimesso il ministro delle finanze Ali Sabry, che era stato nominato il giorno prima. Lo stesso giorno Rajapaksa ha revocato lo stato d’emergenza introdotto per fronteggiare un’ondata di proteste contro le interruzioni di elettricità e le carenze di cibo, farmaci e benzina.

Yemen

Il 5 aprile le forze governative sostenute dall’Arabia Saudita e i ribelli huthi si sono accusati reciprocamente di aver violato una tregua di due mesi entrata in vigore il 2 aprile. L’accordo era stato raggiunto grazie alla mediazione delle Nazioni Unite.

Nigeria

Un noto attivista ateo, Mubarak Bala, è stato condannato il 5 aprile a ventiquattro anni di prigione per blasfemia da un tribunale dello stato di Kano, nel nord del paese. Nel corso del processo Bala, 37 anni, si è proclamato colpevole di tutti e diciotto i capi d’imputazione. Era stato arrestato nell’aprile 2020 per aver criticato su Facebook l’islam e il profeta Maometto.

Stati Uniti

Il 5 aprile la camera dei rappresentanti dell’Oklahoma ha approvato, con 70 voti a favore e 14 contrari, una legge che introduce un divieto quasi totale di aborto. L’interruzione volontaria di gravidanza è ammessa solo in caso di pericolo di vita della gestante. Nei prossimi giorni la legge sarà ratificata dal governatore repubblicano Kevin Stitt.