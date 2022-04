Video

L’Aquila ancora senza scuole

Dopo il terremoto del 6 aprile 2009, protezione civile, governo ed enti locali avevano costruito 36 moduli a uso scolastico provvisorio, per evitare lo spopolamento e in attesa del recupero degli istituti andati distrutti. Erano stati progettati per durare al massimo cinque anni, ma molti sono in uso ancora oggi. Il reportage video di Cecilia Fasciani.

Articoli

Attualità

L’alter ego di Putin

Igor Girkin, l’uomo dei servizi segreti russi che rivendica di aver cominciato la guerra in Ucraina e ha una forte presa sul Cremlino. Storia

Da settant’anni pronti

Dalla fine della seconda guerra mondiale, la Finlandia ha sviluppato una strategia di sicurezza collettiva per respingere eventuali invasioni. Afghanistan

Tradite due volte

Non sono solo i taliban a calpestare i diritti delle donne in Afghanistan. Anche gli Stati Uniti e la Nato non hanno mantenuto gli impegni presi.

Prove di guerra

Una nuova struttura militare finanziata con i soldi del Pnrr sorgerà all’interno del Parco di San Rossore, un’area protetta in provincia di Pisa. La base di Camp Darby, tra Pisa e Livorno, dove sono stanziate e operano truppe statunitensi, sarà ampliata. Intanto dall’aeroporto civile di Pisa partono aerei carichi di armi. Reportage

C’è fermento a San Siro

Integrazione, istruzione, recupero. Un gruppo di associazionista cambiando l’immagine del quartiere popolare milanese. Cultura

Si riparte dai Subsonica

A vent’anni dall’album Microchip emozionale la band di Max Casacci ha cominciato il tour a Torino. Con le mascherine ma a capienza piena. Lavoro

Lasciate indietro

Le nuove generazioni sono più consapevoli, ma gli atteggiamenti sessisti e discriminatori sul lavoro sono ancora diffusi. A pranzo con

Alessandro Gazzi

Ex giocatore della serie A, appassionato di musica e letteratura, considera il calcio un mestiere come tanti. Scuola

Il futuro che vogliamo

Cento rappresentanti d’istituto di ScuolaZoo si sono incontrati per discutere di dad e alternanza scuola-lavoro. Hanno una proposta di legge per il governo. Diario della settimana

Djarah Kan

Dal lunedì al venerdì con la scrittrice e attivista italoghanese cresciuta a Castel Volturno.

Il rumore in fondo all’oceano

Nel numero di Internazionale Kids in edicola si parla di fondali marini, che non sono così silenziosi come pensiamo. Tra sonar, trivelle e grandi navigli esseri umani riescono a fare chiasso anche sott’acqua. Questo confonde gli animali, perché nel buio dell’oceano si orientano con i suoni.

Newsletter

Camilla Desideri

Dal Salvador al Perù

Nel prossimo numero di Sudamericana, che escel’8 aprile, parlo dello stato d’emergenza proclamato dal presidente Nayib Bukele in Salvador, dopo una giornata molto violenta: il 26 marzo nel paese sono stati commessi più di sessanta omicidi. Racconto anche chi è il nuovo presidente della Costa Rica, il conservatore Rodrigo Chaves, eletto il 3 aprile in una giornata segnata dall’alta astensione. E poi una curiosità: probabilmente per più di cent’anni abbiamo chiamato Machu Picchu, il sito archeologico inca più famoso del Perù, con il nome sbagliato. Per riceverla ci si può iscrivere qui.

