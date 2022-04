Ucraina-Russia

Il 6 aprile il governo ucraino ha invitato gli abitanti del Donbass, nell’est del paese, a lasciare le loro case immediatamente, in previsione di una grande offensiva dell’esercito russo. Secondo il Pentagono, le truppe di Mosca hanno completato il ritiro dalle regioni di Kiev e Černihiv. Lo stesso giorno gli Stati Uniti hanno approvato delle nuove sanzioni contro le principali banche russe e le due figlie adulte del presidente Vladimir Putin.

Armenia-Azerbaigian

Nel corso di un incontro organizzato il 6 aprile a Bruxelles, con la mediazione dell’Unione europea, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev hanno chiesto ai rispettivi ministri degli esteri di avviare i preparativi per dei negoziati di pace. Gli eserciti dei due paesi si sono affrontati nell’autunno 2020 per il controllo della regione del Nagorno Karabakh.

Stati Uniti

Il 6 aprile la camera dei rappresentanti si è espressa a favore dell’incriminazione di Dan Scavino e Peter Navarro, due collaboratori dell’ex presidente Donald Trump accusati di non aver testimoniato nell’inchiesta parlamentare sull’assalto al congresso del 6 gennaio 2021. Scavino era responsabile dei social network e Navarro consigliere economico di Trump.

Israele

Il 6 aprile la coalizione che sostiene il primo ministro Naftali Bennett haperso la maggioranza alla Knesset dopo la defezione della deputata di destra Idit Salman. Esponente del partito Yamina, guidato dal premier, Salman ha affermato che è a rischio “l’identità ebraica d’Israele”. Potrebbero essere indette le elezioni anticipate.

Burkina Faso

L’ex presidente Blaise Compaoré è stato condannato all’ergastolo il 6 aprile per l’assassinio del suo predecessore, Thomas Sankara, avvenuto nel corso di un colpo di stato nel 1987. Compaoré vive in Costa d’Avorio dal 2014, quando fu rovesciato da una rivolta popolare. Il tribunale militare di Ouagadougou ha comminato l’ergastolo anche a Hyacinthe Kafando, ex capo della guardia personale di Compaoré, e al generale Gilbert Diendéré, uno dei capi delle forze armate nel 1987.

Mali

Il 6 aprile la giustizia militare, su invito delle Nazioni Unite, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta su un presunto massacro di civilicompiuto dai soldati maliani e dai mercenari russi del gruppo Wagner a Moura, nel centro del paese, tra il 27 e il 31 marzo. La settimana scorsa l’esercito aveva affermato di aver “neutralizzato” 203 jihadisti.

Ciad

Il 6 aprile la piattaforma Wakit tamma, la principale alleanza di partiti e associazioni della società civile, ha annunciato il ritiro dai colloqui in corso con la giunta militare. Due giorni prima uno dei principali gruppi ribelli, il Consiglio del comando militare per la salute della repubblica (Ccmsr), aveva sospeso la partecipazione a un dialogo con la giunta a Doha, in Qatar. È quindi a rischio l’apertura nella capitale N’Djamena, prevista per il 10 maggio, di un dialogo nazionale inclusivo tra governo, opposizione e gruppi ribelli.