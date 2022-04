Ucraina-Russia

Il 7 aprile l’Unione europea ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia: un embargo sul carbone e la chiusura dei suoi porti alle navi russe. Bruxelles ha anche deciso di aumentare di 500 milioni di euro i finanziamenti per le forniture di armi all’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno invece revocato lo status commerciale della Russia e della Bielorussia, aprendo la strada all’introduzione di dazi doganali. L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha sospeso la Russia – con 93 voti a favore, 24 contrari e 58 astensioni – dal consiglio dei diritti umani. Intanto, le autorità filorusse di Mariupol, nel sudest dell’Ucraina, hanno affermato che circa cinquemila civili sono morti finora nell’assedio della città.

Pakistan

Il 7 aprile la corte suprema ha annullato lo scioglimento dell’assemblea nazionale deciso dal presidente Arif Alvi per salvare il primo ministro Imran Khan da una mozione di sfiducia. I giudici hanno fissato per il 9 aprile una nuova votazione della mozione di sfiducia. La settimana scorsa Khan, sotto accusa per la gestione dell’economia e della politica estera, aveva perso la maggioranza all’assemblea nazionale.

Israele-Palestina

Un palestinese proveniente dalla Cisgiordania occupata ha aperto il fuoco la sera del 7 aprile nel centro di Tel Aviv, in Israele, uccidendo due persone e ferendone dieci. Dopo una caccia all’uomo durata varie ore, la polizia ha ucciso l’attentatore a Jaffa. Si è trattato del quarto attacco in Israele dal 22 marzo, con tredici vittime.

Yemen-Arabia Saudita

Il 7 aprile il presidente yemenita Abd Rabbo Mansur Hadi, che vive in esilio a Riyadh, in Arabia Saudita, ha rimesso i suoi poteri a un consiglio presidenziale, composto da otto persone e guidato da Rashad al Alimi, che avrà il compito di negoziare con i ribelli huthi un cessate il fuoco permanente e una soluzione definitiva al conflitto. Il 2 aprile è entrata in vigore nello Yemen una tregua di due mesi tra i ribelli huthi e le forze governative sostenute dalla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita.

Libano

Il Fondo monetario internazionale ha annunciato il 7 aprile di aver raggiunto un accordo di principio con il governo libanese per un piano da tre miliardi di dollari per aiutare il paese a uscire da una delle più gravi crisi economiche della sua storia. In cambio Beirut dovrà attuare profonde riforme e combattere la corruzione.

Stati Uniti

Il 7 aprile in senato ha confermato, con 53 voti a favore e 47 contrari, la nomina della giudice nera Ketanji Brown Jackson alla corte suprema, annunciata dal presidente Joe Biden il 25 febbraio. Hanno votato a favore anche tre senatori repubblicani. Brown Jackson, 51 anni, diventerà a giugno la prima donna afroamericana ad assumere l’incarico. Non si modificheranno però gli equilibri della corte, attualmente a maggioranza conservatrice, perché Brown Jackson prenderà il posto del giudice progressista Stephen Breyer, 83 anni, nominato da Bill Clinton nel 1994.