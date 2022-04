Francia

Il capo dello stato uscente Emmanuel Macron e la candidata di estrema destra Marine Le Pensi sfideranno il 24 aprile nel ballottaggio delle elezioni presidenziali, com’era già avvenuto nel 2017. Secondo i risultati parziali del primo turno, che si è svolto il 10 aprile, Macron (centro) ha ottenuto il 27,6 per cento dei voti, contro il 23,4 per cento di Le Pen e il 21,9 per cento di Jean-Luc Mélenchon, candidato della sinistra radicale.

Ucraina-Russia

Il 10 aprile le autorità della regione di Charkiv, nell’est dell’Ucraina, hanno affermato che almeno dieci persone sono morte il giorno prima nei bombardamenti russi vicino al capoluogo Charkiv. Intanto, oggi a Mosca è previsto un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere austriaco Karl Nehammer. Secondo le previsioni della Banca mondiale, l’economia ucraina subirà una contrazione del 45,1 per cento nel 2022 a causa dell’invasione russa.

Pakistan

Il 10 aprile il primo ministro Imran Khan, sotto accusa per la gestione dell’economia e della politica estera,si è dimesso dopo che l’assemblea nazionale ha approvato una mozione di sfiducia. Dovrebbe essere sostituito da Shehbaz Sharif, leader della Lega musulmana del Pakistan (Pml-N) e fratello dell’ex premier Nawaz Sharif. Il 7 aprile la corte suprema aveva annullato lo scioglimento dell’assemblea nazionale deciso dal presidente Arif Alvi per salvare Khan dalla mozione di sfiducia.

Messico

Il presidente Andrés Manuel López Obrador resterà al potere dopo che il 91,1 per cento degli elettori ha approvato, tramite referendum, il proseguimento del suo mandato fino alla scadenza naturale del 2024. Il referendum, che era stato indetto dallo stesso presidente per il 10 aprile, ha avuto un tasso di partecipazione molto basso, del 17,5 per cento.

El Salvador

Il 10 aprile il presidente Nayib Bukele ha annunciato che più di novemila membri delle bande criminali sono stati arrestati nelle ultime due settimane. Il 27 marzo l’assemblea legislativa, su richiesta di Bukele, aveva proclamato lo stato d’emergenza per un mese per contrastare le violenze delle bande, accusate di aver compiuto ottantasette omicidi nelle quarantott’ore precedenti.

Nigeria

Almeno ventisei persone, in maggioranza bambini, sono morte il 10 aprile negli attacchi condotti da un gruppo di banditi nei villaggi di Gyambau e Kyaram, nello stato centrale di Plateau. Altre vittime sono state segnalate nei villaggi di Dungur e Kukawa. Gli assalitori hanno anche incendiato alcune case e rubato del bestiame.

Australia

Il 10 aprile il primo ministro conservatore Scott Morrison ha fissato per il21 maggio le elezioni legislative. Secondo i sondaggi il Partito laburista (opposizione), guidato da Anthony Albanese, ha otto punti di vantaggio sul Partito liberale del premier.