Ucraina-Russia

L’11 aprile Denis Pušilin, leader dei separatisti filorussi della regione di Donetsk, nel sudest dell’Ucraina, ha affermato che le sue forze hanno assunto il controllo della zona portuale di Mariupol. La caduta della città, sotto assedio da più di un mese, potrebbe essere imminente.

Spagna

Il primo governo regionale di cui fa parte la formazione di estrema destra Vox è entrato in carica l’11 aprile nella comunità autonoma della Castilla e Léon, nel centronord del paese. L’esecutivo è guidato da Alfonso Fernández Mañueco, del Partito popolare (Pp, destra). Nelle recenti elezioni nella regione Vox ha ottenuto il 17,6 per cento dei voti.

Mali-Unione europea

L’11 aprile Josep Borrell, responsabile della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, ha annunciato la fine della missione di formazione e addestramento dell’esercito e della guardia nazionale in Mali. I militari europei resteranno però nella regione del Sahel. La decisione è stata presa a causa di forti divergenze con la giunta militare al potere nel paese africano e della presenza di mercenari russi.

Repubblica Democratica del Congo

Almeno trenta persone sono morte tra il 10 e l’11 aprile in una serie di attacchi condotti dai ribelli jihadisti delle Forze democratiche alleate (Adf) nella regione dell’Ituri, nel nordest del paese. Gli attacchi sono avvenuti nei villaggi di Mangusu e Shauri Moya, e vicino a un ponte sul fiume Ituri.

Stati Uniti

Gocha Allen Ramirez, procuratore della contea di Starr, in Texas, ha rinunciato l’11 aprile a perseguire per omicidio Lizelle Herrera, 26 anni, arrestata il 7 aprile in seguito a un “aborto autoindotto”. Di recente sono entrate in vigore nello stato due leggi che restringono l’accesso all’aborto, ma nessuna delle due prevede l’incriminazione delle gestanti che interrompono volontariamente una gravidanza.

Pakistan

L’11 aprile l’assemblea nazionale ha eletto primo ministro Shehbaz Sharif, leader della Lega musulmana del Pakistan (Pml-N) e fratello dell’ex premier Nawaz Sharif. Il voto è stato boicottato dai sostenitori del suo predecessore Imran Khan, che si è dimesso il 10 aprile dopo l’approvazione di una mozione di sfiducia. Il nuovo premier è favorevole alla ripresa del dialogo con l’India.

Filippine

Il 12 aprile l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri naturali ha annunciato che almeno ventotto persone sono morte nelle frane e nelle alluvioni causate dal passaggio della tempesta tropicale Megi sul centrosud del paese. Ci sono anche ventisette dispersi. Più di diciassettemila persone sono state costrette a lasciare le loro case.