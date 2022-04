Ucraina-Russia

Il 14 aprile il ministero della difesa russo ha affermato che l’incrociatore Moskva, ammiraglia della flotta di Mosca nel mar Nero, ha subìto gravi danni in seguito a un incendio. Secondo Maxim Marchenko, governatore della regione di Odessa, la nave è stata colpita da missili ucraini Neptune. Intanto, il 13 aprile il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato altri 800 milioni di dollari di aiuti militari all’Ucraina. Lo stesso giorno il britannico Karim Khan, procuratore della Corte penale internazionale, ha visitato la cittadina ucraina di Buča per verificare i crimini commessi dall’esercito russo.

Finlandia

Il 13 aprile, nel corso di una visita ufficiale in Svezia, la premier socialdemocratica Sanna Marin ha affermato che entro poche settimane il governo prenderà una decisione sull’adesione del paese alla Nato. L’adesione, che sarebbe una conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, è considerata molto probabile. La Finlandia confina con la Russia per 1.300 chilometri.

Regno Unito

Il tribunale penale centrale di Londra, conosciuto come Old Bailey, ha condannato il 13 aprile Ali Harbi Ali all’ergastolo senza possibilità di scarcerazione per l’omicidio del deputato britannico David Amess, avvenuto a Leigh-on-Sea il 15 ottobre 2021. L’autore dell’omicidio, 26 anni, è un simpatizzante del gruppo Stato islamico.

Israele-Palestina

Il 13 aprile un avvocato palestinese esperto di diritti umani, Mohammad Hassan Mohammad Assaf, di 34 anni, è stato ucciso dall’esercito israeliano nel corso di un’operazione militare a Nablus, in Cisgiordania. Lo stesso giorno due ragazzi di 16 e 18 anni sono stati uccisi vicino a Betlemme e vicino a Ramallah. Il 14 aprile altri due palestinesi sono morti in un raid israeliano nel settore di Jenin. L’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania sarebbe legata ad alcuni attacchi compiuti di recente in Israele, in cui sono morte quattordici persone.

Stati Uniti

La polizia di New York ha annunciato il 13 aprile di aver arrestato il presunto autore dell’attacco del giorno prima nella metropolitana di New York, in cui sono rimaste ferite 23 persone. Frank James, un afroamericano di 62 anni con precedenti penali, sarà incriminato per terrorismo.

Sudafrica

Il 13 aprile il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la provincia del KwaZulu-Natal, nell’est del paese, è salito ad almeno 306 vittime. Gli allagamenti, causati dalle forti piogge degli ultimi giorni, hanno distrutto migliaia di case, strade e ponti nella metropoli di Durban. Il presidente Cyril Ramaphosa ha definito le alluvioni le più gravi nella storia del paese.

Filippine

Il 14 aprile le autorità hanno annunciato che almeno 115 persone sono morte nelle frane e nelle alluvioni causate dal passaggio della tempesta tropicale Megi sul centro del paese. Ci sono anche più di cento dispersi. La provincia più colpita è quella di Leyte, dove decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case.