Ucraina-Russia

Il 14 aprile il ministero della difesa russo ha annunciato l’affondamento dell’incrociatore Moskva, ammiraglia della flotta di Mosca nel mar Nero, in seguito “all’esplosione delle munizioni che trasportava”. Kiev sostiene invece che la nave sia stata colpita da missili ucraini Neptune. Lo stesso giorno Mosca ha accusato l’esercito ucraino di aver bombardato due cittadine russe vicino al confine tra i due paesi, ma Kiev ha smentito. Intanto, il parlamento ucraino ha approvato una risoluzione che definisce “genocidio” l’invasione russa del paese.

Regno Unito-Ruanda

Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato il 14 aprile l’avvio di un progetto che prevede la possibilità di trasferire in Ruanda i richiedenti asilo che entrano illegalmente nel paese. L’obiettivo è scoraggiare le traversate della Manica, che sono in forte aumento. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha contestato l’accordo tra Londra e Kigali.

Germania

Il 14 aprile la procura di Coblenza e la polizia del land della Renania-Palatinato hanno annunciato l’arresto di quattro persone, legate ad ambienti di estrema destra e contro i vaccini, che stavano progettando degli attentati per destabilizzare il paese e creare condizioni favorevoli a una guerra civile. In particolare, volevano rapire il ministro della salute Karl Lauterbach e colpire la rete elettrica per causare dei blackout.

Stati Uniti

Il 14 aprile il tribunale di Alexandria, in Virginia, ha riconosciuto colpevole El Shafee el Sheikh, membro di una cellula del gruppo Stato islamico in Siria, di aver partecipato al rapimento e all’omicidio di quattro ostaggi statunitensi tra il 2014 e il 2015. El Sheikh, 33 anni, privato della cittadinanza britannica nel 2018, faceva parte della cosiddetta cellula dei “Beatles”. La pena sarà annunciata il 12 agosto.

Stati Uniti-Corea del Nord

In un comunicato emesso il 14 aprile, l’Fbi ha accusato alcuni hacker legati al regime nordcoreano di essere responsabili del furto di 620 milioni di dollari in criptomonete dal videogioco Axie Infinity, avvenuto il 29 marzo. Secondo l’agenzia statunitense, il furto è stato commesso dai gruppi di hacker Lazarus e Apt38.

Sud Sudan

Il 14 aprile Nicholas Haysom, capo della missione delle Nazioni Unite nel paese (Unmiss), ha affermato che quasi nove milioni di persone, su poco più di undici milioni di abitanti totali, avranno bisogno di aiuti quest’anno a causa di una crisi alimentare aggravata dalla ripresa delle violenze tra gruppi armati rivali. Sono a rischio anche 4,6 milioni di bambini.