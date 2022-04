Ucraina-Russia

Il 18 aprile il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato l’inizio di una nuova grande offensiva dell’esercito russo nella regione del Donbass, nell’est dell’Ucraina. Poche ore prima almeno sette persone erano morte nei bombardamenti russi su Leopoli, nell’ovest del paese. Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha dato un’onorificenza per “eroismo” alla brigata dell’esercito accusata di aver partecipato ai massacri di Buča, nella regione di Kiev.

Israele-Palestina

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile Israele ha condotto un raid aereo nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di un razzo in territorio israeliano. Non sono state segnalate vittime. Il 15 aprile più di centocinquanta palestinesi erano rimasti feriti negli scontri con le forze di sicurezza israeliane sulla Spianata delle moschee a Gerusalemme.

Sudafrica

Il presidente Cyril Ramaphosa ha proclamato il 18 aprile lo stato di catastrofe nazionale in seguito alle alluvioni devastanti che hanno colpito la regione di Durban, nell’est del paese. Diecimila soldati sono stati inviati nella regione per partecipare ai soccorsi e cercare di ripristinare la rete elettrica e quella idrica. Il bilancio delle alluvioni è di 443 morti e 48 dispersi.

Afghanistan

Il 19 aprile due bombe sono esplose in una scuola frequentata da membri della minoranza hazara nella capitale Kabul. L’attentato, che potrebbe essere opera del gruppo Stato islamico, avrebbe causato molte vittime.

Pakistan

Il 18 aprile un tribunale pachistano ha condannato a morte sei persone per il linciaggio di Priyantha Diyawadana, un direttore di fabbrica srilanchese accusato di “blasfemia”. Altre nove persone sono state condannate all’ergastolo e 73 a pene da due a cinque anni di prigione. Il linciaggio si è verificato il 3 dicembre 2021 a Sialkot, nel nordest del paese.

Sri Lanka

Il presidente Gotabaya Rajapaksa, sotto accusa per la gestione della grave crisi economica in corso nel paese, ha presentato il 18 aprile un nuovo governo da cui ha escluso due fratelli e un nipote. Alla guida dell’esecutivo è stato però confermato un terzo fratello, l’ex presidente Mahinda Rajapaksa. Decine di migliaia di persone partecipano da giorni alle manifestazioni a Colombo per chiedere le dimissioni del “clan dei Rajapaksa”.

Messico

Il 18 aprile il presidente Andrés Manuel López Obrador ha accusato i deputati di “tradimento” dopo la bocciatura alla camera, per il mancato raggiungimento della maggioranza dei due terzi, di un progetto di riforma della costituzione che prevedeva di rafforzare il settore pubblico nella produzione di elettricità. Il capo dello stato ha affermato che gli oppositori della riforma “difendono gli interessi di aziende straniere”, in particolare statunitensi e spagnole.