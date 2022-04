Ucraina-Russia

Il 20 aprile la vicepremier ucraina Iryna Vereščuk ha annunciato un accordo preliminare con la Russia su un corridoio umanitario per i civili che sono ancora bloccati nella città sotto assedio di Mariupol, nel sudest dell’Ucraina. Il 19 aprile Mosca ha annunciato di aver condotto decine di raid nella regione del Donbass, inaugurando una nuova fase della guerra. Intanto, il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che Kiev ha ricevuto degli aerei da caccia, senza fornire dettagli. Probabilmente si tratta di Mig-29 di fabbricazione russa provenienti da paesi dell’Europa orientale.

Polonia

Due persone sono morte e ventuno sono rimaste ferite il 20 aprile in un’esplosione avvenuta in una miniera di carbone a Pawłowice Śląskie, nel sud del paese. Altre otto persone risultano disperse.

Afghanistan

Il 19 aprile almeno sei persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nell’esplosione di due bombe in una scuola frequentata da persone della minoranza hazara nella capitale Kabul. L’attentato non è stato rivendicato, ma il quartiere hazara di Dasht-e-Barchi è stato colpito più volte in passato dal gruppo Stato islamico.

Sri Lanka

La polizia ha aperto il fuoco il 19 aprile contro un gruppo di manifestanti che stava bloccando un’autostrada a Rambukkana, nel centro dell’isola, uccidendo una persona e ferendone sedici. Il paese sta affrontando la peggiore crisi economica dall’indipendenza e deve fronteggiare un’ondata di proteste contro le interruzioni di elettricità e le carenze di cibo, farmaci e benzina.

Cina-Isole Salomone

Il 19 aprile la Cina ha annunciato di aver firmato un accordo di sicurezza con le Isole Salomone. I dettagli dell’accordo non sono stati rivelati, ma l’Australia e gli Stati Uniti temono che possa rafforzare la presenza militare di Pechino nell’oceano Pacifico meridionale.

Timor Leste

Il 19 aprile gli abitanti sono andati alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali. I risultati non sono ancora stati annunciati. Al primo turno José Ramos-Horta, premio Nobel per la pace e presidente dal 2007 al 2012, ha ottenuto il 46,58 per cento dei voti, contro il 22,16 per cento dell’attuale presidente Francisco Guterres.

Nigeria

Tre persone sono morte e diciannove sono rimaste ferite il 19 aprile nell’esplosione di una bomba in un bar nel villaggio di Iware, nello stato orientale di Taraba. L’attentato non è stato rivendicato, ma nella zona sono attivi gruppi di “banditi”.

Stati Uniti

Il 19 aprile il governo statunitense ha annunciato il ripristino dell’obbligo per le agenzie federali di valutare le conseguenze ambientali dei grandi progetti infrastrutturali, anche rispetto alla crisi climatica, prima di un’eventuale approvazione. Il National environmental policy act (Nepa) era stato revocato dall’amministrazione Trump nel 2020.

Argentina

Il 19 aprile si è aperto a Resistencia, nella provincia settentrionale del Chaco, il processo per il cosiddetto massacro di Napalpí, avvenuto il 19 luglio 1924, quando più di duecento indigeni qom e moqoit furono uccisi da poliziotti e coloni. Il processo, che ha un significato prevalentemente simbolico, punta ad accertare le responsabilità della strage.