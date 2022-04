Video

Il momento del calcio femminile

In Inghilterra alcuni piccoli club pagano alle giocatrici gli stessi stipendi dei loro colleghi maschi, grandi club come l’Arsenal da tempo ne promuovono lo sviluppo ed emittenti Sky e la Bbc hanno cominciato a trasmettere le partite. Le prospettive sono quelle di un business potenzialmente molto redditizio. Il video del Financial Times.

Articoli

Attualità

Il sollievo dell’Europa

La vittoria di Macron alle presidenziali è importante per la tenuta dell’Unione europea, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Brasile

In cerca di voti

La sinistra brasiliana cerca consensi nella chiesa evangelica. È il 30 per cento della popolazione e nel 2018 ha votato per Bolsonaro. Ambiente

Desertificazione in Iraq

A causa del cambiamento climatico, entro il 2050 il paese rischia di perdere il 20 per cento delle sue riserve idriche. Musica

Profeta, innovatrice

Il disco di debutto di Joi ebbe scarso successo, ma avrebbe influenzato il futuro dell’r&b anni novanta.

Carcere

Reclusi e abbandonati

Quando la libertà è una seconda pena. Storie di ex detenuti. Politica

Pistoia verso le comunali

Nella città toscana è in gioco la sorte dell’amministrazione di centrodestra Scuola

Bambini in movimento

Dall’anno prossimo l’educazione motoria arriva alla scuola primaria.

Come usare le parole arcobaleno

L’articolo di copertina spiega cosa significa la sigla lgbt e perché a volte si aggiunge la lettera q o il segno +. Soprattutto racconta che molte persone usano le parole gay, lesbica, trans o queer senza conoscerne bene il significato. Oppure lo conoscono ma ne hanno paura o peggio ancora usano quei termini come un insulto. Allora non perdiamo tempo, andiamo a pagina 18 di Internazionale Kids e cerchiamo di fare ordine. Scopriremo di avere a che fare con questioni legate al rispetto e al diritto di sentirsi a proprio agio con se stessi e con gli altri. Saperne di più è un ottimo antidoto per combattere i pregiudizi Numeri

Quintali di caramelle

Quante caramelle mangia in un anno un bambino negli Stati Uniti? Attualità

Perché si parla tanto del gas russo

Ogni volta che accendiamo la luce c’è una possibilità su sei che stiamo finanziando la guerra. Tecnologia

Nessuno ha dipinto questo quadro

Nel 2018 a un’asta qualcuno ha pagato più di 400mila dollari per un’opera d’arte creata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Sport

Le schiacciate di Ja Morant

Ha 22 anni, gioca con i Memphis Grizzlies e i suoi canestri sono spettacolari. Scienza

A spasso nell’ignoto

Alcune persone hanno un forte senso dell’orientamento e sanno sempre in che direzione andare. Altre, invece, riescono a perdersi anche tra le pareti di casa. Fumetto

Case rosse

In questo episodio Giulia, Mina e Joy organizzano una gita al mare per pulire la spiaggia dalla plastica

Newsletter