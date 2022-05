Come il Kgb ha creato gli oligarchi russi Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, l’occidente ha imposto sanzioni economiche a un gruppo di miliardari russi noti come oligarchi. L’obiettivo era colpire i finanziatori della guerra di Mosca. Ma chi sono questi miliardari? Il Guardian ha esaminato la loro storia e i legami con i servizi segreti del paese e con il presidente Putin.

Cina Doppia impasse Il paese soffre il ritorno del covid e delle scelte difficili sulla guerra in Ucraina. E Xi Jinping, per la prima volta, viene criticato.

Vocabolario arcobaleno Molte persone usano le parole gay, lesbica, trans o queer senza conoscerne bene il significato. Oppure lo conoscono ma ne hanno paura o peggio ancora usano quei termini come un insulto. Il numero di Internazionale Kids in edicola cerca di abbattere i pregiudizi facendo ordine tra queste parole.

Embargo del petrolio e Cina

Nel prossimo numero di Economica, che esce il 6 maggio, si parlerà delle nuove sanzioni europee contro la Russia, che prevedono tra l’altro l’embargo del greggio, una delle maggiori fonti di entrate per il Cremlino. Poi uno sguardo alla Cina, che vuole sospendere le inchieste e le leggi decise per limitare il potere delle aziende tecnologiche. L’economia è in difficoltà, soprattutto a causa delle restrizioni imposte per contrastare il covd-19, e Pechino ha bisogno di settori produttivi che aiutino la crescita. Si parlerà anche del salario minimo in Grecia e di Elon Musk. Per ricevere la newsletter ci si può iscrivere qui.

Alessandro Lubello