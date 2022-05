Video

Lo stupro è un’arma da guerra

Durante i conflitti la violenza sessuale è usata anche per distruggere il tessuto sociale del paese nemico. E spesso chi la commette resta impunito. Nicolas Blies e Stéphane Hueber-Blies hanno dato voce a chi ha subìto abusi in Siria, Ucraina, Repubblica Centrafricana e Stati Uniti. Il documentario di Zero Impunity.

Articoli

Attualità

Prime verità

Un ex colonnello russo ha ammesso in tv che Mosca è sempre più isolata e che la guerra non va come dice la propaganda. Stati Uniti

Alla radice della strage

Dietro i morti di Buffalo c’è la teoria della sostituzione etnica, alimentata da politici e da mezzi d’informazione conservatori. Iran

Registe in carcere

Firouzeh Khosrovani e Mina Keshavarz sono in carcere da una settimana senza nessuna accusa formale. Fotografia

Un viaggio a Tokyo

Daidō Moriyama e Shōmei Tōmatsu in mostra al Maxxi di Roma.

Reportage

Motori del futuro

A Reggio Emilia una compagnia sino-americana vuole creare un polo dell’auto elettrica di lusso. Cultura

Salone del libro

Esistono ancora i lettori? E i lettori giovani? Verso le amministrative

Lontani dallo stato

Nel 2017 a Taranto ha votato il 58 per cento degli abitanti

Newsletter

Basta ripetizioni

Nel prossimo numero di Doposcuola, che esce il 21 maggio, racconto la crisi che sta vivendo il grande settore delle ripetizioni private in Cina. Parlo di ambiente, attraverso un gioco da tavolo maori e una ricerca che si sofferma sulle immagini preferite dai mezzi d’informazione quando devono affrontare il tema del cambiamento climatico. Descrivo la fuga dei giovani arbitri dai tornei scolastici per colpa di genitori e allenatori impazziti, e infine cito la recensione di un libro che ripercorre l’evoluzione dell’ingegneria in India partendo dal sistema delle caste. Per ricevere la newsletter ci si può iscrivere qui. Anna Franchin