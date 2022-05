Ucraina-Russia

Il 26 maggio l’esercito ucraino ha affermato che la Russia ha attaccato più di quaranta città nel Donbass, nell’est del paese. Al momento gli sforzi maggiori sono concentrati sulle città di Sjevjerodoneck e Lysyčansk, nella regione di Luhansk. Kiev ha chiesto ai governi occidentali più armi pesanti per cercare di resistere.

Regno Unito

Il 25 maggio è stato presentato il rapporto finale di quaranta pagine dell’inchiesta amministrativa sul “partygate”, le feste organizzate nella sede del governo a Downing street nel 2020 mentre il paese era in lockdown per la pandemia di covid-19. Poche ore dopo il primo ministro Boris Johnson si è assunto davanti al parlamento e in conferenza stampa “l’intera responsabilità di quanto è successo”, ma ha nuovamente escluso le dimissioni.

Afghanistan

Almeno dieci persone sono morte il 25 maggio negli attentati contro tre minibus a Mazar-i Sharif, nel nord del paese, rivendicati dal gruppo Stato islamico. Lo stesso giorno altre sei persone sono morte in un attentato contro una moschea a Kabul.

Pakistan

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio l’ex primo ministro Imran Khan è arrivato nella capitale Islamabad insieme a migliaia di sostenitori e ha intimato al governo d’indire le elezioni anticipate entro sei giorni. Il 10 aprile Khan, sotto accusa per la gestione dell’economia e della politica estera, si era dimesso dopo che l’assemblea nazionale aveva approvato una mozione di sfiducia. È stato sostituito da Shehbaz Sharif, leader della Lega musulmana del Pakistan (Pml-N).

India

Il 25 maggio un tribunale di Srinagar, nello stato settentrionale del Jammu e Kashmir, ha condannato all’ergastolo il leader separatista Mohammad Yasin Malik. Malik, 56 anni, è stato riconosciuto colpevole di terrorismo e finanziamento del terrorismo, anche se sosteneva di aver rinunciato alla violenza nel 1994.

Colombia

Il ministro della difesa Diego Molano ha annunciato il 25 maggio la “morte presunta” di Miguel Botache Santillana, noto come Gentil Duarte, uno dei principali leader dissidenti dell’ex guerriglia delle Farc. Gentil Duarte, contrario all’accordo di pace del 2016, sarebbe rimasto ucciso all’inizio di maggio negli scontri “tra narcotrafficanti e terroristi” nello stato di Zulia, in Venezuela.

Senegal

Il 25 maggio undici neonati sono morti nell’incendio divampato nel reparto di neonatologia di un ospedale a Tivaouane, nell’ovest del paese. Altri tre neonati sono sopravvissuti. Il sindaco di Tivaouane, Demba Diop, ha affermato che l’incendio è stato causato da un corto circuito.