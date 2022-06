Una sfida per Putin Dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, in Russia sono state approvate nuove leggi che impediscono ai cittadini di esprimere la propria opinione. Ma c’è chi non si arrende: a San Pietroburgo tre donne rischiano la libertà per manifestare contro il conflitto. Vogliono mandare un messaggio di coraggio agli oppositori che “ancora tacciono”. Il video del Guardian.

Tutti i colori della pelle

È in edicola il numero di giugno di Internazionale Kids, il mensile per bambine

e bambini dai sette anni in su. L’articolo di copertina s’intitola “Tutti i colori della pelle”. Racconta che il colore della pelle può avere moltissime sfumature a seconda del nostro patrimonio genetico, del luogo in cui viviamo e di quanto siamo esposti ai raggi del Sole. L’articolo è uscito in Sudafrica su Bhekisisa, un centro per il giornalismo sulla salute, e l’autrice ha appena scritto un libro sull’argomento: Black skin. La copertina è stata disegnata da Winy Laurencia, un’illustratrice che vive ad Accra, in Ghana. L’editoriale di Martina Recchiuti.