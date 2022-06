Ucraina-Russia

Il 26 giugno un missile russo ha colpito un edificio residenziale nella capitale ucraina Kiev, uccidendo un uomo di 37 anni e ferendo alcune persone. Mosca ha affermato che l’obiettivo era la Artem, una vecchia fabbrica di armi di epoca sovietica. Gli ultimi bombardamenti a Kiev risalivano all’inizio di giugno. Intanto, il 27 giugno il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj interverrà al vertice del G7 a Elmau, in Germania, per chiedere l’invio di più armi pesanti.

Spagna-Marocco

Ventitré migranti africani sono morti nella calca il 24 giugno mentre cercavano di entrare nell’enclave spagnola di Melilla, in territorio marocchino. Quasi duemila migranti hanno partecipato all’iniziativa. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha denunciato “un attacco all’integrità territoriale del paese”.

Turchia

Il 26 giugno la polizia ha arrestato quasi quattrocento persone che sventolavano bandiere arcobaleno nelle strade che circondano piazza Taksim a Istanbul, dove come ogni anno il governatore della città aveva vietato una “marcia dell’orgoglio lgbt+”. Altre dodici persone sono state arrestate a Smirne.

Sudafrica

Il 26 giugno la polizia ha aperto un’inchiesta sulla morte di ventuno ragazzi avvenuta in un locale notturno della città costiera di East London. L’ipotesi è che la strage sia stata causata dall’esposizione a imprecisate “sostanze tossiche”, ma sono ancora in corso le autopsie e gli esami tossicologici.

Colombia

Almeno quattro persone sono morte e più di trecento sono rimaste ferite il 26 giugno nel crollo di una tribuna in legno durante una correlaja, uno spettacolo popolare in cui una parte del pubblico scende in un’arena in cui scorrazzano piccoli tori e bovini. Il crollo è avvenuto a Espinal, nel dipartimento centrale di Tolima.

Australia-Stati Uniti

Il 26 giugno la Nasa ha effettuato per la prima volta un lancio spaziale da un sito commerciale al di fuori degli Stati Uniti. Un missile con a bordo un telescopio spaziale è decollato dal centro spaziale di Arnhem, nel nord dell’Australia, gestito dall’azienda privata Equatorial Launch Australia. L’obiettivo della missione è studiare i raggi X emessi dalle stelle Alpha Centauri A e B.