Ucraina-Russia

Il giorno dopo la cattura della città ucraina di Lysychansk, avvenuta il 4 luglio, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle sue forze armate di continuare l’offensiva nell’Ucraina orientale. Nel corso della conferenza sulla ripresa dell’Ucraina ospitata dalla Svizzera, a quattro mesi dall’inizio dell’invasione russa, il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha stabilito che il costo per il rilancio del suo paese sarà di 750 miliardi di dollari, aggiungendo che finora i danni diretti alle infrastrutture sono pari a 100 miliardi di dollari.

Nato

Finlandia e Svezia firmeranno nella mattinata del 5 luglio a Bruxelles i protocolli di adesione all’Alleanza atlantica. L’apertura, ratificata dal segretario generale Jens Stoltenberg, arriva dopo la firma di un accordo trilaterale tra i due paesi baltici e la Turchia, che inizialmente aveva posto il veto al loro ingresso. Helsinki e Stoccolma si impegnano a rispondere alle richieste di estradizione di sospetti terroristi, tenendo in considerazione prove e informazioni fornite dalle autorità di Ankara. La Turchia avrebbe già presentato una lista con i nomi di 33 persone.

Stati Uniti

La polizia ha arrestato il sospetto della sparatoria che ha provocato almeno sei morti e 26 feriti la mattina del 4 luglio durante la parata per la festa nazionale americana ad Highland Park, nei pressi di Chicago.

Danimarca

Il presunto autore della sparatoria nel centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca, è stato posto in detenzione psichiatrica. La salute mentale del danese di 22 anni, accusato di triplice omicidio, è ora al centro delle indagini.

Australia

Sono circa cinquantamila le persone che sono state invitate a evacuare le loro case a causa delle inondazioni che hanno colpito Sydney per la terza volta in un anno. Secondo il Bureau of meteorology su alcune aree del New South Wales sono caduti l’equivalente di circa otto mesi di pioggia in quattro giorni, pari a 800mm. I morti causati dalle alluvioni dall’inizio dell’anno sono più di venti.

Sri Lanka

Il ministro dell’energia ha annunciato che le scorte di carburante stanno per finire. L’esaurimento delle riserve estere e l’impennata dell’inflazione hanno devastato l’economia dello Sri Lanka negli ultimi mesi. La vendita di benzina e diesel per veicoli non essenziali è stata sospesa la scorsa settimana, mentre la popolazione soffre la fame. Il presidente Gotabaya Rajapaksa è stato accusato della crisi per aver impoverito le casse dello stato con pesanti tagli alle tasse ed essersi indebitato pesantemente con la Cina per finanziare ambiziosi progetti infrastrutturali. La pandemia, che ha colpito il turismo, e la guerra in Ucraina, che ha fatto salire alle stelle i prezzi del petrolio, hanno solo peggiorato la situazione.

Repubblica Democratica del Congo

L’epidemia di ebola che ha colpito il paese dal 21 aprile si è conclusa. “Grazie a una forte risposta da parte delle autorità nazionali, questa epidemia è stata rapidamente portata a termine, con una trasmissione limitata del virus”, ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Africa. La campagna vaccinale è stata lanciata quattro giorni dopo la dichiarazione dell’inizio dell’epidemia e ha coinvolto 2.104 persone.