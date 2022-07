Ucraina-Russia

Le forze armate russe continuano ad avanzare nel Donbass, bacino industriale dell’Ucraina orientale, con Slovjansk nel mirino: gli abitanti sono stati invitati a lasciare la città a causa degli intensi bombardamenti. Intanto Mosca ha annunciato il 5 luglio di aver avviato un’indagine sulle presunte torture subite dai suoi soldati catturati dalle forze ucraine e rilasciati durante uno scambio di prigionieri con Kiev. Ucraina e Russia, che hanno effettuato diversi scambi di prigionieri, si accusano a vicenda di maltrattamenti e torture.

Niger

Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, sei soldati sono stati uccisi e quattordici feriti durante un attacco compiuto da cinquanta sospetti jihadisti contro la postazione militare di Blabrine (Niger sudorientale), vicino al confine con il Ciad. Lo ha annunciato il ministero della difesa. Si tratta del secondo attacco in tre giorni nel sudest del Niger, dopo quello di domenica guidato da elementi di Boko Haram, l’organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nord della Nigeria.

Stati Uniti

Un giudice del Mississippi ha respinto la richiesta di sospendere il divieto all’aborto avanzata dall’unica clinica dello stato che effettua interruzioni di gravidanza. A meno che non ci siano ulteriori sviluppi legali, il divieto entrerà in vigore il 7 luglio, con la chiusura della clinica il 6 luglio. Ciò è possibile dopo la sentenza della corte suprema che ha ribaltato la sentenza Roe vs Wade del 1973, che sanciva il diritto costituzionale all’aborto.

Regno Unito

Una raffica di dimissioni mette a rischio il governo di Boris Johnson. Il 6 luglio il sottosegretario per l’infanzia e la famiglia, Will Quince, e Laura Trott , assistente del segretario di stato ai trasporti, si sono dimessi ritenendo che la fiducia fosse “persa”. Il 5 luglio erano stati il ministro della salute Sajid Javid e il ministro delle finanze Rishi Sunak ad annunciare le loro dimissioni a pochi minuti l’uno dall’altro. Entrambi hanno messo in dubbio le capacità del primo ministro di amministrare il paese e assicurare l’interesse nazionale dopo una serie di scandali.

Mali

Ventidue persone, tra cui tre bambini, sono morte in un naufragio al largo delle coste della Libia, hanno confermato le Nazioni Unite e il governo maliano. Le persone che sono morte facevano parte di un gruppo di 83 migranti, la maggior parte di nazionalità maliana, bloccate su una nave in pericolo dal 22 giugno, ha affermato il ministro degli esteri Abdoulaye Diop.

Cina

Il 5 luglio a Shanghai sono stati registrati 24 casi di covid-19, il numero più alto in tre settimane. I funzionari sanitari hanno annunciato separatamente il 6 luglio che sono stati individuati altri due casi. La Cina sta combattendo il covid-19 su più fronti, eseguendo test di massa e applicando nuove restrizioni, mentre aumentano le pressioni sui funzionari locali per scongiurare una diffusione più ampia.