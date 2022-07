Per visualizzare questo contenuto, accetta i cookie di tipo marketing

Il futuro del metaverso

L’industria dei videogiochi vale 180 miliardi di dollari, il doppio di quella del cinema, e coinvolge centinaia di milioni di giocatori. Mentre le grandi aziende tecnologiche hanno cominciato la gara per creare la versione migliore del metaverso, i videogiochi lo stanno sperimentando da tempo. Possono essere la porta d’accesso per questo nuovo universo virtuale? Il video del Financial Times.