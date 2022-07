Ucraina-Russia

Il 10 luglio almeno quindici persone sono morte nel bombardamento russo di un edificio residenziale a Časiv Jar, nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Molte altre persone risultano disperse. Secondo il governatore Pavlo Kyrylenko, 591 civili sono rimasti uccisi nella regione dall’inizio dell’offensiva russa.

Danimarca

Il 10 luglio il ministero della pesca delle isole Fær Øer, nazione autonoma che fa parte del regno di Danimarca, ha annunciato che nel 2022 e nel 2023 la caccia ai delfini sarà limitata a cinquecento esemplari. Nel settembre scorso l’uccisione di 1.423 esemplari di lagenorinco acuto (Lagenorhynchus acutus) aveva suscitato una forte indignazione internazionale.

Giappone

La coalizione di centrodestra al potere, composta dal Partito liberaldemocratico e dalla formazione Kōmeitō, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni senatoriali del 10 luglio, che si sono svolte ad appena due giorni dall’assassinio dell’ex primo ministro Shinzō Abe. La coalizione ha ottenuto 76 dei 125 seggi a disposizione. Si votava per rinnovare metà della camera dei consiglieri, la camera alta del parlamento giapponese.

Sri Lanka

Il 10 luglio i leader del movimento di protesta hanno annunciato che continueranno a occupare il palazzo presidenziale fino alle dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa, previste per il 13 luglio. Il 9 luglio Rajapaksa si è imbarcato su una nave militare diretta verso una base nel nordest dell’isola. Migliaia di persone protestano da mesi contro le interruzioni di elettricità e le carenze di cibo, farmaci e benzina.

Sudafrica

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco all’interno di un bar nella township di Soweto, a Johannesburg, uccidendo almeno quindici persone di età compresa tra i 19 e i 35 anni. Gli assalitori sono poi fuggiti a bordo di un minibus. Non si conoscono i motivi dell’attacco.

Trasporti

Un’inchiesta del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) ha svelato il 10 luglio le pratiche di lobbying, in alcuni casi illegali, attuate dalla piattaforma statunitense per il trasporto automobilistico privato Uber per ottenere l’appoggio dei politici in molti paesi. L’inchiesta è basata su 124mila documenti del periodo 2013-2017 ottenuti dal quotidiano britannico The Guardian. Uber avrebbe ottenuto in particolare il sostegno del presidente francese Emmanuel Macron, che all’epoca era ministro dell’economia, e dell’ex commissaria europea Neelie Kroes.