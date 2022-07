Video

Un ricatto ai migranti

Al confine dell’Unione europea, tra Turchia e Grecia, la polizia di frontiera greca usa i rifugiati per respingere in maniera illegale altri migranti. Per convincerli a collaborare, promette permessi di soggiorno o usa la violenza. Un’inchiesta ha raccolto le voci di chi ha dovuto lavorare con la polizia e ricostruito fatti e metodi. Il video di Le Monde.

Articoli

Attualità

I nuovi non allineati

Il G20 mostra le ambiguità dei paesi che reputano la guerra in Ucraina una faccenda dell’occidente e continuano a fare affari con Mosca. Asia

Una lotta per i diritti

In Giappone le coppie lgbt+ lottano per avere la fecondazione assistita, e contro le discriminazioni che colpiscono loro e i loro figli. Opinione

L’Africa aiuti l’occidente

I popoli africani in questo momento dovrebbero stare con il popolo britannico e statunitense e le loro aspirazioni alla democrazia, forse. Consigli

Difendere le parolacce

Imprecare può essere sia negativo sia positivo. Il segreto è imparare come e quando farlo e quando invece è meglio evitarlo Musica

Il suono dei soldi

Il secondo album della band scozzese dei Love and Money, Strange kind of love, è uno dei grandi dischi perduti degli anni ottanta.

Inchiesta

Una storia politica

La battaglia militante di Cloe Bianco per l’autodetermina­zione. Scienza

La gola dimenticata

Alcune rocce in Umbria raccon­tano che la fine dei dinosauri è stata causata da un asteroide. Inchiesta

Diritto di nascita

Qual è la situazione della nobil­tà oggi in Italia?

Internazionale Storia

Viva l’indipendenza

Il 19 luglio esce in edicola e in libreria il nuovo volume di Internazionale storia. Il crollo degli imperi coloniali in 192 pagine di articoli, reportage e commenti dalla stampa internazionale tra il 1945 e il 1990. I movimenti anticoloniali e il loro racconto dall’interno delle guerre di liberazione

Jean-Paul Sartre

La formidabile cecità dei francesi

Il grande filosofo denuncia, nel 1957, la repressione del governo di Parigi in Algeria. NGŨGĨ WA THIONG’O

Decolonizzazione culturale

Lo scrittore keniano indica nella riscoperta delle radici il primo passo per la liberazione. Fumetto

Frantz Fanon

L’incontro tra Sartre e il teorico e rivoluzionario Frantz Fanon nelle tavole di Frédéric Ciriez e Romain Lamy. Portfolio

Gloria Oyarzabal

La fotografa spagnola, con il suo lavoro, riflette sugli effetti del colonialismo nella definizione della donna in Africa.