Sri Lanka

Il 13 luglio il primo ministro Ranil Wickremesinghe, designato presidente ad interim, ha chiesto all’esercito e alla polizia di ristabilire l’ordine dopo che centinaia di manifestanti hanno fatto irruzione nei suoi uffici a Colombo. Poche ore prima il presidente Gotabaya Rajapaksa era fuggito alle Maldive a bordo di un aereo militare, per poi raggiungere Singapore. I manifestanti protestano da mesi contro la crisi economica e in particolare le carenze di benzina.

Giappone

Quattro ex dirigenti della Tepco sono stati condannati il 13 luglio a pagare più di 13.300 miliardi di yen (circa 97 miliardi di euro) di risarcimenti per la catastrofe nucleare di Fukushima nel 2011. La denuncia era stata presentata da quarantotto azionisti della Tepco, l’azienda che gestisce la centrale nucleare. La condanna ha un valore soprattutto simbolico perché gli ex dirigenti non dispongono di cifre simili.

Ucraina-Russia

Il 13 luglio i rappresentanti ucraini e russi hanno raggiunto un accordo preliminare a Istanbul sulla ripresa delle esportazioni di grano dai porti dell’Ucraina. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha affermato che la prossima settimana potrebbe essere firmato un accordo definitivo. Intanto, la Corea del Nord ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e Luhansk, nell’est dell’Ucraina.

Gambia

Il 13 luglio un tribunale di Banjul ha condannato a morte l’ex capo dei servizi segreti Yankuba Badjie e quattro ex agenti per l’omicidio nel 2016 dell’oppositore Ebrima Solo Sandeng, avvenuto all’epoca della dittatura dell’ex presidente Yahya Jammeh. Sandeng era stato ucciso in prigione dopo essere stato arrestato per aver partecipato a una manifestazione contro Jammeh.

Haiti

La Rete nazionale per la difesa dei diritti umani ha affermato il 13 luglio che almeno ottantanove persone sono rimaste uccise nell’ultima settimana negli scontri tra bande criminali nella capitale Port-au-Prince. Altre sedici persone risultano disperse. Le violenze si sono verificate nel quartiere di periferia Cité Soleil.

Stati Uniti

Il 13 luglio un tribunale di Columbus, nell’Ohio, ha incriminato un uomo di 27 anni, Gershon Fuentes, per lo stupro di una bambina di dieci anni, avvenuto a maggio. La bambina era rimasta incinta e non aveva potuto abortire nell’Ohio, dove di recente è stato introdotto un divieto totale di aborto dopo la sesta settimana di gravidanza, anche in caso di stupro. L’aborto è stato quindi eseguito il 30 giugno nel vicino stato dell’Indiana.

Ambiente

Il 14 luglio i partecipanti al Forum delle isole del Pacifico in corso a Suva, alle Fiji, hanno lanciato un appello per un’azione mondiale “urgente e immediata” contro il cambiamento climatico. Nei prossimi anni molte isole del Pacifico potrebbero essere sommerse o rese inabitabili da tempeste sempre più violente.