Ucraina-Russia

Il 17 luglio il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyjha licenziato la procuratrice generale Iryna Venediktova e il capo dei servizi di sicurezza Ivan Bakanov. La decisione è stata presa dopo che la scoperta di centinaia di casi di tradimento a beneficio della Russia compiuti da alti funzionari e membri delle forze dell’ordine.

Grecia

Un aereo cargo ucraino che trasportava forniture militari dalla Serbia al Bangladesh è precipitato il 17 luglio vicino a Kavala, nel nordest della Grecia. Gli otto membri dell’equipaggio, tutti cittadini ucraini, sono morti. L’aereo era un Antonov-12 di epoca sovietica.

Stati Uniti

Il rapporto finale di una commissione d’inchiesta parlamentare dello stato del Texas, presentato il 17 luglio, denuncia i gravi errori commessi dalla polizia durante la strage avvenuta il 24 maggio in una scuola a Uvalde, in cui sono morte ventuno persone, tra cui diciannove bambini. Secondo il rapporto, i 376 agenti presenti sul posto “hanno anteposto la propria sicurezza a quella delle vittime innocenti”, aspettando 73 minuti prima d’intervenire.

Panamá

Il 17 luglio il governo del presidente di centrosinistra Laurentino Cortizo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i sindacati e con le comunità locali per una riduzione del prezzo della benzina in cambio della revoca dei blocchi stradali in tutto il paese. Il prezzo della benzina, che dall’inizio dell’anno era aumentato del 47 per cento, è stato fissato a 3,30 dollari al gallone.

Sudan

Il 17 luglio le autorità dello stato del Nilo Azzurro, nel sudest del paese, hanno annunciato che almeno 65 persone sono morte e 163 sono rimaste ferite negli scontri tribali degli ultimi giorni. Le violenze tra le tribù hausa e barti sono scoppiate l’11 luglio nel distretto di Qissan dopo l’uccisione di un contadino.

Ghana

Le autorità sanitarie ghaneane hanno annunciato il 17 luglio che due casi della malattia da virus Marburg, una febbre emorragica ad alta mortalità, sono stati rilevati nella regione di Ashanti, nel centrosud del paese. Novantotto persone sono state messe in quarantena. La malattia da virus Marburg, simile all’ebola, è trasmessa agli esseri umani dai pipistrelli e poi si diffonde tramite contatto diretto con i fluidi corporei delle persone infette.