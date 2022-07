Ucraina-Russia

Il 21 luglio tre persone, tra cui un ragazzo di tredici anni, sono morte e 23 sono rimaste ferite in un bombardamento russo su Charkiv, la seconda città dell’Ucraina. Intanto, i rappresentanti di Kiev e Mosca firmeranno oggi a Istanbul, in Turchia, un accordo sulla ripresa delle esportazioni di grano dai porti ucraini sul mar Nero. Saranno presenti il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Unione europea

La Banca centrale europea (Bce) ha alzato il 21 luglio i tassi d’interesse di 50 punti base per contrastare l’inflazione, che a giugno ha raggiunto l’8,6 per cento nell’eurozona. Il tasso sulle operazioni principali è passato da zero allo 0,50 per cento. Si tratta del primo rialzo dei tassi da più di dieci anni.

Stati Uniti

Il 21 luglio Bennie Thompson, presidente della commissione d’inchiesta parlamentare sull’assalto al congresso del 6 gennaio 2021, ha affermato che l’ex presidente Donald Trump dovrebbe essere considerato legalmente responsabile di quanto è successo. Secondo la commissione, Trump ha fatto tutto quello che era in suo potere per rovesciare i risultati dell’elezione e durante l’assalto ha scelto di non agire, ignorando gli appelli di alleati, collaboratori e familiari.

Brasile

Almeno 18 persone sono morte il 21 luglio in un’operazione della polizia contro un gruppo criminale che controlla la favela di Alemão, a Rio de Janeiro. Le vittime sono sedici sospetti criminali, un poliziotto e un’abitante di 50 anni della favela. Più di quattrocento agenti hanno partecipato all’operazione.

Sri Lanka

Nella notte tra il 21 e il 22 luglio centinaia di soldati e poliziotti hanno smantellato il principale campo dei manifestanti antigovernativi a Colombo, arrestandone nove. Poche ore prima il nuovo presidente Ranil Wickremesinghe aveva annunciato misure severe contro chi cerca di rovesciare il governo con “mezzi non democratici”. Nelle ultime settimane i manifestanti che protestano contro la crisi economica, e in particolare le carenze di benzina, hanno occupato più volte edifici pubblici.

India

Droupadi Murmi, una donna di 64 anni appartenente alla popolazione santal, è stata eletta il 21 luglio presidente del paese nel corso di un voto in parlamento, con il sostegno del Bharatiya janata party (Bjp), la formazione del primo ministro Narendra Modi. In India il capo dello stato ha funzioni per lo più cerimoniali.

Nigeria

Il 21 luglio la polizia dello stato di Katsina, nel nord del paese, ha affermato che 17 persone, tra cui cinque poliziotti, sono morte in una serie di attacchi condotti il 19 e il 20 luglio da un gruppo di banditi nel distretto di Kankara. I cinque poliziotti sono rimasti uccisi la sera del 20 luglio nel corso di un attacco contro il villaggio di Gatakawa.