Unione europea

I ministri dell’energia dell’Unione europea hanno concordato il 26 luglio a Bruxelles la riduzione coordinata e volontaria del consumo di gas naturale del 15 per cento da agosto a marzo. Dopo l’annuncio di Gazprom del 25 luglio sul drastico calo delle consegne di gas russo, l’obiettivo dell’Europa è risparmiare 45 miliardi di metri cubi di gas naturale in vista dell’inverno. Dodici paesi dell’Ue, quelli meno dipendenti dalle esportazioni di gas russo, hanno respinto l’idea di un obiettivo di riduzione uguale per tutti gli stati membri e hanno chiesto misure personalizzate che sono state concordate.

Filippine

Un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito l’isola filippina di Luzon nel nord del paese il 27 luglio, distruggendo gli edifici nella zona dell’epicentro e facendo tremare i grattacieli della capitale Manila, a più di 400 chilometri di distanza. Un uomo di 25 anni è stato ucciso dalla caduta di detriti, ha detto il vicegovernatore della città di Abra Joy Bernos. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha dichiarato che questo è il terremoto più forte ad aver colpito le Filippine negli ultimi anni.

Previsioni economiche

L’economia globale è nell’incertezza mentre cerca di riprendersi dal covid-19, secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), che il 26 luglio ha comunicato le sue previsioni e ha avvertito di molti rischi futuri, compreso il rallentamento del pil globale che crescerà del 3,2 per cento nel 2022, in calo rispetto a una stima di aprile del 3,6 per cento. Una contrazione che nel secondo trimestre di quest’anno è dovuta alle flessione dei mercati di Cina e Russia, secondo l’Fmi.

Sri Lanka

L’ex presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dovrebbe tornare nel paese da Singapore, ha comunicato il 26 luglio Bandula Gunawardena, il portavoce del governo, specificando che Rajapaksa “non si nasconde” ma senza aggiungere una data certa. L’ex presidente ha lasciato lo Sri Lanka il 13 luglio per fuggire dalle proteste scoppiate per la crisi economica, rifugiandosi prima nelle Maldive e poi a Singapore.

Nigeria

Centinaia di persone hanno marciato a Lagos il 26 luglio chiedendo la riapertura delle università che sono chiuse da febbraio a causa di una controversia sui salari tra il sindacato del personale accademico e il governo. Sono previsti tre giorni di manifestazioni.

Colombia

Il 26 luglio il tribunale della pace della Colombia ha accusato 19 soldati di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità per aver ucciso 303 persone tra il 2005 e il 2008. Gli omicidi fanno presumibilmente parte di quelli che in Colombia sono noti come “falsi positivi”: civili uccisi dall’esercito e presentati poi come combattenti per cercare di gonfiare l’efficacia della loro lotta contro i ribelli. In cambio, i soldati ricevono vantaggi speciali come l’aiuto per ottenere una promozione.

Stati Uniti

Secondo i mezzi di informazione statunitensi, il dipartimento di giustizia sta esaminando il presunto coinvolgimento di Donald Trump nei tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. I pubblici ministeri federali hanno interrogato direttamente i testimoni riguardo le azioni dell’ex presidente degli Stati Uniti. Finora hanno scelto di non aprire un’indagine penale formale su Trump per il suo presunto ruolo nell’assalto al congresso di Washington del ​​6 gennaio 2021.