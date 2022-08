Israele – Palestina

Il cessate il fuoco tra Israele e i militanti palestinesi della Jihad islamica ha retto nella notte. La tregua entrata è in vigore la sera del 7 agosto, dopo che tre giorni di ostilità hanno provocato la morte di 44 palestinesi, tra cui quindici bambini. Gli attacchi sulla Striscia di Gaza facevano parte dell’operazione Sorgere dell’alba lanciata da Israele. Alcuni colpi d’arma da fuoco isolati da entrambe le parti, nei minuti precedenti e subito dopo l’inizio della tregua, non hanno rotto l’accordo mediato dall’Egitto.

Stati Uniti

Il senato degli Stati Uniti ha approvato il grande piano di Joe Biden sul clima e sulla salute, nonostante l’opposizione dei repubblicani, consegnando al presidente una vittoria importante a meno di cento giorni dalle elezioni di metà mandato. La legge, frutto di 18 mesi di intenso dibattito, sarà ora inviata alla camera dove potrebbe essere approvata già questa settimana. L’Inflation reduction act include 369 miliardi di dollari per l’azione per contrastare l’emergenza climatica – il più grande investimento nella storia del paese. Gli Stati Uniti puntano a ridurre le emissioni di carbonio del 40 per cento entro il 2030.

Ucraina – Russia

Un nuovo bombardamento russo, la notte del 6 agosto, ha danneggiato tre sensori e ferito un lavoratore della centrale ucraina di Zaporižžja, il più grande impianto nucleare d’Europa. Secondo Kiev è stato il secondo attacco in poco più di 24 ore. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha definito i bombardamenti parte del “terrorismo nucleare russo” che dovrebbe portare l’Europa a sanzionare Mosca. Intanto, il 7 agosto, quattro carichi di grano, cruciali per la sicurezza alimentare globale, hanno lasciato i porti ucraini di Odessa e Čornomorsk diretti in Cina, Italia e Turchia.

Taiwan

L’8 agosto l’esercito cinese ha annunciato nuove esercitazioni militari nei mari e nello spazio aereo intorno a Taiwan per protestare contro la visita della scorsa settimana a Taipei del presidente della camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. La fine delle esercitazioni, durate quattro giorni, era originariamente prevista per il 7 agosto. In risposta, le forze armate di Taipei hanno annunciato che organizzeranno due esercitazioni di artiglieria nel sud dell’isola.

Colombia

Gustavo Petro, eletto alla presidenza il 19 giugno, ha prestato giuramento il 7 agosto davanti a centinaia di migliaia di persone a Bogotá. Ex militante del movimento rivoluzionario M-19, è il primo presidente di sinistra nella storia della Colombia. Petro ha chiesto ai gruppi armati di firmare un accordo di pace e di porre fine alla fallimentare “guerra contro la droga”.