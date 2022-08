Kenya

Il 9 agosto si elegge il successore del presidente Uhuru Kenyatta. Il costo della vita, l’alto tasso di disoccupazione e la corruzione dilagante hanno dominato la stagione della campagna elettorale. I candidati Raila Odinga e William Ruto, dati per favoriti, si sono impegnati ad affrontare le disuguaglianze del paese. Si vota anche per rinnovare il parlamento e per eleggere i governatori delle contee e altre cariche locali.

Stati Uniti

L’Fbi ha perquisito la tenuta di Donald Trump < Mar-a-Lago in Florida. Secondo la Cnn, gli agenti federali cercavano documenti top secret portati via dalla Casa Bianca dall’ex presidente. È la prima volta che la polizia federale fa irruzione nella residenza di un ex presidente.

Europa

Secondo l’Osservatorio europeo della siccità, il 60 per cento del territorio dell’Unione europea (Ue) e del Regno Unito è sotto allerta o allarme siccità. I risultati si basano sui dati relativi agli ultimi dieci giorni di luglio. I dati coincidono con un rapporto pubblicato l’8 agosto dall’agenzia di monitoraggio climatico dell’Ue Copernicus, secondo cui gran parte dell’Europa ha battuto i record locali per le scarse precipitazioni e la siccità. Secondo il rapporto, l’estate del 2022 si preannuncia come una delle più calde mai registrate nel continente.

Israele-Palestina

Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto l’8 agosto una riunione d’emergenza per discutere la situazione a Gaza dopo tre giorni di raid aerei israeliani sul territorio che hanno causato 44 vittime palestinesi. Alcuni rappresentanti dell’organizzazione hanno espresso preoccupazioni per la fragilità del cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica.

Ucraina

L’8 agosto la Banca mondiale ha annunciato di aver stanziato 4,5 miliardi di dollari per l’Ucraina, messi a disposizione dagli Stati Uniti. Il fondo aiuterà Kiev a far fronte alle necessità urgenti create dall’invasione russa, tra cui assistenza sanitaria, pensioni e sostegni sociali. Gli Stati Uniti invieranno anche un altro miliardo in assistenza militare, portando il totale degli aiuti statunitensi all’Ucraina a 8,5 miliardi di dollari da febbraio, ha dichiarato l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale.

Corea del Sud

Una pioggia torrenziale ha colpito alcune zone della capitale, Seoul. Almeno otto persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni. Le piogge hanno sommerso le strade, allagato le stazioni della metropolitana e causato blackout in tutta la città e nelle province vicine nella notte dell’8 agosto. Alcune aree hanno ricevuto il più alto tasso di precipitazioni degli ultimi ottant’anni, ha dichiarato l’agenzia meteorologica coreana.

Haiti

Tra il 7 al 9 agosto la polizia haitiana ha condotto vari blitz contro le bande che terrorizzano la capitale Port-au-Prince, uccidendo un leader della banda dei 400 Mawozo e salvando sei ostaggi. Ma la banda non è stata allontanata dalle strade. Port-au-Prince è al centro di una vera e propria guerra tra la polizia e gruppi criminali sempre più ben equipaggiati e organizzati che controllano vaste zone della città.