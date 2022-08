Kenya

Il capo dell’ufficio elettorale ha dichiarato il vicepresidente William Ruto vincitore di una serrata corsa presidenziale il 15 agosto con il 50,5 per cento dei voti. Alcuni alti funzionari dell’ufficio però hanno disconosciuto il risultato alimentando i timori di una violenza diffusa. Nel timore che le accuse di brogli elettorali portino a episodi sanguinosi come quelli successivi alle elezioni presidenziali del 2007 e del 2017, le parti sono state esortate a discutere qualsiasi controversia in tribunale.

Ucraina

L’artiglieria ucraina ha colpito un quartier generale del gruppo paramilitare russo Wagner, composto da mercenari, nell’Ucraina orientale il 15 agosto. L’entità dei danni alla base militare del gruppo, accusato di diversi crimini di guerra, non è chiara. Il governatore di Luhansk sostiene che la sua posizione segreta sia stata rivelata dopo che un giornalista russo ha condiviso l’indirizzo su Telegram. Il gruppo Wagner è stato già dispiegato in Crimea e nel Donbass nel 2014 per estromettere le truppe ucraine. Le unità Wagner sono state inviate anche in Siria, Libia, Mali e Repubblica Centrafricana dove sono state accusate di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani.

Stati Uniti

Le pressioni legali sull’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sui suoi più stretti alleati si sono ulteriormente intensificate il 15 luglio quando i pubblici ministeri hanno informato il suo ex avvocato personale Rudolph Giuliani di essere bersaglio di un’ampia indagine penale sulle interferenze elettorali in Georgia. Giuliani deve comparire davanti a una giuria speciale il 17 agosto ad Atlanta dove probabilmente, secondo il New York Times, invocherà il segreto professionale, se gli verranno poste domande sui suoi rapporti con Trump.

Afghanistan

Centinaia di militanti taliban hanno festeggiato, il 15 agosto, il primo anniversario della conquista di Kabul, dopo quasi vent’anni di presenza militare statunitense. Intanto, l’isolamento internazionale dei taliban non aiuta l’economia e la situazione umanitaria del paese. Inoltre, nessun paese al mondo ha riconosciuto l’autoproclamato emirato islamico dell’Afghanistan.

Australia

Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato il 15 agosto che il suo predecessore Scott Morrison ha “minato la democrazia” nominandosi segretamente ministro dell’interno, delle finanze, del tesoro, delle risorse e della sanità durante la pandemia di covid-19. Morrison ha assunto i ruoli ministeriali aggiuntivi all’insaputa anche dei responsabili ufficiali dei dicasteri, affermando che si trattava di “un periodo senza precedenti” in cui erano necessarie misure speciali. Morrison, che si è già dimesso come leader del partito liberale dopo aver perso le elezioni generali a maggio, ora è sotto tiro del suo stesso partito e del partito nazionale di opposizione.

Cina

Grandi aziende tecnologiche come Alibaba, Tiktok e Tencent hanno condiviso per la prima volta i dettagli dei loro algoritmi con le autorità cinesi. Gli algoritmi decidono ciò che gli utenti vedono e l’ordine in cui lo vedono, e sono fondamentali per guidare la crescita delle piattaforme. La Cina ha la più grande platea di utenti online al mondo e Pechino è preoccupata per il modo in cui queste piattaforme possono influenzare l’opinione pubblica nel paese. Anche marchi internazionali come Google e Meta hanno subìto pressioni per presentare questo tipo di informazioni ma finora resistono appellandosi al segreto aziendale.