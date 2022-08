Video

Crisi climatica e jihad

In Africa i jihadisti si stanno radicando anche lungo la costa occidentale. In Benin la situazione è particolarmente difficile: alla presenza dei miliziani a nord si aggiunge la crisi climatica, che sta causando la scomparsa di terre fertili e risorse idriche. In questo contesto la propaganda estremista prende piede sempre di più. Il video di Davide Lemmi e Marco Simoncelli.

Articoli

Attualità

Sono scomparse le afgane

I taliban stanno mettendo molti limiti alla forza lavoro femminile in Afghanistan, ostacolando l’accesso delle donne ai luoghi di lavoro. Migranti

L’isola divisa in due

La rotta di Cipro attira più migranti del solito. Il sistema di accoglienza è in affanno, dall’Italia arrivano proposte di aiuto. Geopolitica

Le armi all’Ucraina

La Nato e l’Unione europea inviano aiuti militari a Kiev spinte dalla pressione degli Stati Uniti. Ma davvero l’occidente vuole affrontare Putin? Psicologia

Dolce far niente

Prendersi del tempo per oziare e lasciar vagare la mente è più difficile di quanto sembri: tre consigli per una vacanza davvero soddisfacente. Musica

Metamorfosi

Nel 1978, dopo Grease, Olivia Newton-John ha anticipato i tempi e ha saputo trasformarsi in una pop star contemporanea.

Opinioni

La dote ai diciottenni

La misura proposta da Enrico Letta sarebbe inefficace senza riforme strutturali più ampie. Società

Oggi il coming out si fa online

Internet ha creato uno spazio virtuale che rende più facile esplorare la propria sessualità. Ambiente

I dubbi sul Jova Beach Party

Il tour di Jovanotti porta un turismo insostenibile nelle spiagge e nei piccoli centri.

Internazionale Storia

Viva l’indipendenza

È in edicola e in libreria il nuovo volume di Internazionale storia. Il crollo degli imperi coloniali in 192 pagine di articoli, reportage e commenti dalla stampa internazionale tra il 1945 e il 1990. I movimenti anticoloniali e il loro racconto dall’interno delle guerre di liberazione.

Jean-Paul Sartre

La formidabile cecità dei francesi

Il grande filosofo denuncia, nel 1957, la repressione del governo di Parigi in Algeria. Ngũgĩ wa Thiong’o

Decolonizzazione culturale

Lo scrittore keniano indica nella riscoperta delle radici il primo passo per la liberazione. Fumetto

Frantz Fanon

L’incontro tra Sartre e il teorico e rivoluzionario Frantz Fanon nelle tavole di Frédéric Ciriez e Romain Lamy. Portfolio

Gloria Oyarzabal

La fotografa spagnola, con il suo lavoro, riflette sugli effetti del colonialismo nella definizione della donna in Africa.