Malaysia

Il 23 agosto l’ex primo ministro Najib Razak è stato incarcerato dopo che la corte federale, il più alto organo giurisdizionale del paese, ha confermato la sua condanna a dodici anni di prigione per il suo ruolo in uno scandalo finanziario legato al fondo sovrano 1Mdb. Najib era stato condannato nel luglio 2020 per aver sottratto al fondo e trasferito su un conto personale 42 milioni di ringgit (circa otto milioni e mezzo di euro).

India-Pakistan

L’aeronautica militare indiana ha licenziato il 23 agosto tre ufficiali accusati di essere responsabili del lancio accidentale di un missile da crociera supersonico BrahMos sul Pakistan. Il missile, lanciato all’inizio di marzo da una base militare segreta nel nord dell’India, era atterrato in territorio pachistano senza causare danni. L’incidente aveva causato alcune tensioni tra i due paesi, entrambi potenze nucleari.

Stati Uniti

Il 23 agosto due attivisti di estrema destra, Adam Fox e Barry Croft, sono stati riconosciuti colpevoli di aver partecipato a un complotto per rapire Gretchen Whitmer, governatrice democratica del Michigan, criticata per aver introdotto alcune restrizioni contro la pandemia di covid-19. Fox e Croft, arrestati nell’ottobre 2020 prima di passare all’azione, rischiano una condanna all’ergastolo.

Colombia

Il nuovo comandante in capo della polizia Henry Sanabria, nominato di recente dal presidente Gustavo Petro, ha annunciato il 23 agosto l’arresto di dieci poliziotti accusati di aver partecipato all’uccisione, avvenuta a luglio nel dipartimento settentrionale di Sucre, di tre giovani accusati ingiustamente di essere trafficanti di droga. Il colonnello Benjamín Núñez, comandante della polizia nel dipartimento e accusato di aver partecipato attivamente al triplice omicidio, è attualmente ricercato.

Regno Unito

Il 23 agosto il ministero della difesa ha annunciato che il giorno prima 1.295 migranti hanno attraversato la Manica a bordo di ventisette imbarcazioni. È il dato più alto da quando sono cominciate le rilevazioni, nel 2018. Dall’inizio dell’anno 22.670 migranti hanno attraversato la Manica, contro i 12.500 dello stesso periodo del 2021.

Spagna

Il 23 agosto è stata praticata l’eutanasia su Marin Eugen Sabau, un romeno di 46 anni in attesa di processo per aver sparato a tre colleghi e a un poliziotto, rimasti feriti, nel dicembre scorso a Tarragona, nel nordest del paese. Sabau, che lavorava in un’azienda di servizi per la sicurezza, era rimasto paralizzato nel corso della successiva sparatoria e aveva chiesto e ottenuto di essere sottoposto a eutanasia.