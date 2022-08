Ucraina-Russia

Il 24 agosto almeno venticinque persone sono morte e decine sono rimaste ferite nel bombardamento russo di una stazione ferroviaria nella regione di Dnipropetrovsk, nel centroest dell’Ucraina. La strage è avvenuta nel giorno della festa nazionale ucraina. Intanto, il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato nuovi aiuti militari a Kiev per quasi tre miliardi di dollari.

Stati Uniti

Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato il 24 agosto la cancellazione di una parte del debito contratto dagli studenti per andare al college, che ammonta in totale a circa 1.600 miliardi di dollari per 45 milioni di studenti. La misura prevede un taglio di ventimila dollari per gli studenti più poveri e di diecimila dollari per quelli con un reddito inferiore ai 125mila dollari all’anno.

Messico

Il 24 agosto il consiglio federale della magistratura ha stabilito che l’ex procuratore generale Jesús Murillo Karam sarà processato per la scomparsa di 43 studenti a Iguala nel settembre 2014. È accusato di “sparizioni forzate, tortura e ostacolo alla giustizia”. Il 18 agosto le autorità messicane hanno definito il rapimento e la successiva uccisione degli studenti un “crimine di stato”, compiuto da poliziotti e militari con la complicità di narcotrafficanti.

Etiopia

Dopo una tregua durata cinque mesi, sono ripresi il 24 agosto nel nord del paese i combattimenti tra i ribelli del Fronte popolare di liberazione del Tigrai e l’esercito federale. Alcuni scontri sono stati segnalati al confine tra il Tigrai e le regioni Amara e Afar. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto la “cessazione immediata delle ostilità”.

Angola

Il 24 agosto gli angolani sono andati alle urne per le elezioni legislative, che serviranno anche a designare il prossimo presidente del paese. Secondo i risultati parziali, è in testa il Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (Mpla), al potere dal 1975, davanti all’Unita, la principale formazione d’opposizione. L’attuale presidente João Lourenço punta a un secondo mandato.

Thailandia

Il 24 agosto la corte costituzionale ha sospeso il primo ministro Prayut Chan-O-Cha, in attesa di stabilire se abbia superato il limite di otto anni fissato dalla costituzione. Secondo l’opposizione il periodo è già scaduto, dato che Prayut è arrivato al potere nel 2014 in seguito a un colpo di stato. Ma secondo i sostenitori del premier bisogna calcolare gli otto anni dall’entrata in vigore della nuova costituzione, avvenuta nel 2017.

Pakistan

La ministra per il cambiamento climatico Sherry Rehman ha annunciato il 24 agosto che più di ottocento persone sono morte nel paese dall’inizio di giugno a causa delle forti piogge monsoniche. Circa 125mila case sono state distrutte. Rehman ha anche chiesto il sostegno della comunità internazionale.