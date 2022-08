Iraq

A Baghdad nella notte del 29 agosto almeno 15 persone sono state uccise negli scontri tra le forze di sicurezza irachene e i sostenitori di Moqtada al Sadr, influente leader sciita. I manifestanti fedeli ad Al Sadr hanno preso d’assalto il palazzo presidenziale dopo che il leader ha annunciato il suo ritiro dalla politica. Nell’ottobre 2021 il suo partito ha vinto la maggior parte dei seggi in parlamento, ma si è rifiutato di negoziare con i gruppi sciiti sostenuti dall’Iran per formare un governo, causando un anno di instabilità politica.

Ucraina

Le truppe ucraine, sostenute dall’intensificazione degli aiuti militari occidentali, il 29 agosto hanno lanciato una controffensiva per riconquistare il territorio a sud vicino alla città di Cherson, mentre le forze russe hanno bombardato le aree residenziali della città portuale di Mykolaiv, sul mar Nero. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiyj ha esortato le truppe russe a fuggire dall’Ucraina meridionale, mentre secondo fonti russe l’assalto sarebbe fallito.

Angola

Il partito Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (Mpla) è stato dichiarato vincitore di un’elezione molto combattuta, confermando al presidente João Lourenco un secondo mandato. Secondo i risultati ufficiali annunciati il 29 agosto, l’Mpla ha vinto con il 51,17 per cento. L’Mpla governa l’Angola da quando è diventata indipendente dal Portogallo nel 1975, ma nelle ultime elezioni ha registrato un costante calo di consensi.

Gabon

Il 29 agosto funzionari governativi, organizzazioni internazionali e aziende private provenienti da oltre sessanta paesi africani hanno partecipato all’apertura dell’Africa climate week a Libreville, capitale del Gabon, per prepararsi alla conferenza sul clima Cop27 che si terrà in Egitto a novembre. I paesi africani hanno chiesto la fine dell’ingiustizia climatica, affermando che il continente causa meno del 4 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica ma paga uno dei prezzi più alti per il riscaldamento globale.

Brasile

L’ultimo uomo appartenente a una tribù indigena priva di qualunque contatto con il mondo nelle foreste nel nordovest del Brasile è stato trovato morto il 28 agosto, segnando la prima estinzione di una tribù isolata registrata nel paese. L’uomo, conosciuto come “indigieno della buca”, non aveva contatti con il mondo esterno da circa 26 anni. Le sue attività erano seguite con discrezione dalla Fundação nacional do índio (Funai), l’organizzazione governativa brasiliana che si occupa della tutela delle popolazioni indigene.

Unione europea

L’aggravarsi della crisi energetica che assedia l’Europa ha messo a nudo i “limiti” del mercato dell’elettricità e richiede un “intervento di emergenza” per far scendere i prezzi vertiginosi, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il 29 agosto l’Ue ha annunciato che sta lavorando a una “riforma strutturale” per contenere l’impennata dei prezzi, su pressione degli stati membri.