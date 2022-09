I miei 63 giorni di lockdown A Shanghai il governo cinese ha voluto uno dei lockdown più drastici al mondo contro la diffusione del covid-19. Da marzo a giugno 2022 i suoi 22 milioni di abitanti sono stati costretti a restare in casa e a sottoporsi a test giornalieri. Il corrispondente dalla città del South China Morning Post ha raccontato la sua esperienza, tra lotta per il cibo e difficoltà a continuare a lavorare. Il video.

Scienza La lingua dei gatti Alcuni gatti fanno le fusa, altri non ne sono capaci. Gli studiosi non hanno ancora capito il significato di questa espressione sonora.

Diritti

La battaglia delle detenute di Torino

Il 24 agosto hanno cominciato uno sciopero della fame a staffetta.

Politica

Si può cambiare il Pnrr?

Alcuni partiti chiedono di rivedere gli impegni presi con l’Unione europea.

Cultura

Corpi in rivolta al Roma Europa Festival

Con We want it all Emio Greco e Pietr Scholten tentano di far rivivere i loro lavori del passato.